Elon Musk'tan yeni karar: Twitter'da engelleme düğmesi kaldırılıyor!

Sosyal medya devi Twitter'ın yani yeni adıyla X'in sahibi Elon Musk, yakın zamanda engelleme düğmesinin kaldırılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 11:13
Elon Musk'tan yeni karar: Twitter'da engelleme düğmesi kaldırılıyor!
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter/X'in sahibi olan ünlü girişimci Elon Musk da platformdaki engelleme düğmesinin yakında kaldırılacağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Musk, Twitter/X üzerinde bir kullanıcıya verdiği cevapta engelleme özelliğinin yakın bir gelecekte "DM'ler dışında bir özellik olarak silineceğini" belirtti.

DM'lerde hala kullanılabilir olacak olmasını da belirten Musk, engelleme özelliğinin artık "hiçbir anlam ifade etmediğini" söyledi. 

Engelleme düğmesi, sadece sahte hesapları değil, aynı zamanda kullanıcıyı rahatsız eden veya istenmeyen içerik üreten hesapları da engellemek için sıkça kullanılan bir araçtır. Ancak bu özelliğin kaldırılmasıyla birlikte kullanıcılar, bu tür hesaplarla maruz kalacaklar. Bundan dolayı da birçok kullanıcı yeni karara tepki gösterdi. Engelleme özelliğinin ne zaman kaldırılacağı ise henüz açıklanmadı.


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