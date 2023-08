Elon Musk'tan yeni karar: Twitter'da engelleme düğmesi kaldırılıyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter/X'in sahibi olan ünlü girişimci Elon Musk da platformdaki engelleme düğmesinin yakında kaldırılacağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Musk, Twitter/X üzerinde bir kullanıcıya verdiği cevapta engelleme özelliğinin yakın bir gelecekte "DM'ler dışında bir özellik olarak silineceğini" belirtti.

DM'lerde hala kullanılabilir olacak olmasını da belirten Musk, engelleme özelliğinin artık "hiçbir anlam ifade etmediğini" söyledi.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs