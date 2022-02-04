Twitter'dan yeni makale özelliği: Karakter sınırını kaldırıyor

04 Şubat 2022 Cuma, 13:15

Jane Manchin Wong tarafından sızdırılan iddiaya göre, Twitter 'Makaleler' isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

Henüz fazla detayı paylaşılmayan özellik kapsamında uzun paylaşımlar yapılabilecek ve bu paylaşımlar, ana tweet akışında gösterilmeyecek.

Uygulamaya ve web sitesine eklenecek "Makaleler" bölümünde henüz geliştirme aşamasında ve testleri sürüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Twitter konuya ilişkin iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, CNET'e konuşan bir Twitter sözcüsü, şirketin "her zaman insanların konuşmasına ve etkileşime girmesine yardımcı olacak yeni yollar aramakta olduğunu" belirterek, yakında daha fazla detay yayınlayacaklarını kaydetti.

"DAHA İYİ KEŞFETMELERİNE YARDIMCI OLMAK"

2017'nin sonlarında Twitter, kullanıcılarının tek tuşla birden fazla tweeti birbirine bağlı şekilde atabilmesine imkan tanıyan özelliğini duyurmuştu.

Geçen yıl ise Twitter, haber bülteni hizmeti Revue'yu yayınlamıştı. Twitter konuya ilişkin açıklamasında, "Birçok köklü yazar ve yayıncı, tweet atacakları bir sonraki makaleye veya bakış açısına aç bir kitleyi bir araya getirerek markalarını Twitter'da oluşturdu. Hedefimiz, takipçileriyle bağlantı kurmalarını kolaylaştırırken okuyucuların yazarları ve içeriklerini daha iyi keşfetmelerine yardımcı olmak" demişti.

Yeni makale özelliğinin herkese ücretsiz olarak sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Twitter geçen yıl ayda 2.99 dolar ödeyen kullanıcılarına tweet'leri geri alma, gönderileri işaretleme ve tweet dizilerini makale benzeri bir 'okuyucu modu'na dönüştürme olanağı sunmaya başlamıştı.