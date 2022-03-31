Twitter'dan yeni karar! En fazla kullanılan özelliği paralı oluyor

Twitter'ın en fazla kullanılan araçlarından biri olan TweetDeck, yakında paralı olabileceği iddiasıyla gündeme geldi. Güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong, TweetDeck'in üye olma sayfasında bulduğu detayla paralı olabileceğine ilişkin iddiada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 17:34
Twitter'dan yeni karar! En fazla kullanılan özelliği paralı oluyor
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Twitter’ın en fazla kullanılan araçlarından birisi olan TweetDeck, bugün yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Twitter’da pek çok konuyu, hesabı, gündemi ve çok daha fazlasını anlık olarak tek pencere içinde takip etmenizi sağlayan aracın yakında ücretsiz olmayabileceği açıklandı.

Webtekno'nun haberine göre, iddia, güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından ortaya atıldı. Daha önce de TweetDeck’in ücretli olabileceğini paylaşan araştırmacı, yeni bulduğu kanıtta TweetDeck’in yeni üye olma sayfasında bir detaya rastladığını açıkladı. 

Mart ayında başka bir araştırmacı tarafından paylaşılan diğer detaysa Twitter Blue’da kendisini göstermişti. Bu detay ise TweetDeck’in ayrı bir ücretlendirmeye değil, Twitter Blue üyelerine sunulacağını gösteriyordu. ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanımda olan Twitter Blue, aylık 2,99 dolarlık ücrete sahip.



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