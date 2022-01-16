Galatasaray’da gündem Twitter
Galatasaray’da yönetici Işıtan Gün’ün geçmişte Twitter hesabından kadınlarla ilgili yaptığı uygunsuz içerikli bazı mesajlar nedeniyle Sarı-Kırmızılı kulüpte ve camiada büyük kriz yaşandı.
Galatasaray’da Fatih Terim’le yolların ayrılmasında etkin rol oynadığı konuşulan yönetici Işıtan Gün’ün geçmişte Twitter hesabından kadınlarla ilgili yaptığı uygunsuz içerikli bazı mesajlar nedeniyle Sarı-Kırmızılı kulüpte ve camiada büyük kriz yaşandı.
Taraftarlar, Gün’ü istifaya davet etti. Başkan Burak Elmas, Gün’ün mesajları için “Kabul etmemiz mümkün değil” açıklamasını yaptı. Işıtan Gün ise “Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum.
Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim” ifadelerini kullandı.
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