Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Youtube' yanıtı: Öyle bir taktik yapıyor ki…
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasında "Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki..." dedi, CHP liderinin aynı saatte Youtube konuşması yapmasına tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreninde konuştu.
Erdoğan konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
-Bu projede emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz. Bütün bu güzelliklerin hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. Bıkmadan usanmadan gece gündüz çalıştık.
-Bir cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Dükkanlar teslim edilecek, konutlar teslim edilecek. Biz inşa ve ihya için varız. İcraat icraat, AK Parti iktidarı budur.
-Bakıyoruz öyle bir muhalefet var ki, yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki… Ben saat 22'de programa çıkacağım. Adam da benimle aynı saatte bir Youtube kanalı var orada yayına çıkıyor. Neymiş Cumhurbaşkanını susturacakmış. Güya çıkıp bizi susturacak. Onun seviyesi yok ki seviyesine inelim.
-Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2023 Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber birlikte çalışmaya var mıyız? Siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Biz emin adımlarla bu yola devam ederiz. Bizim bu ülkede yapacağımız daha çok iş var.
-Size burada verdiğimiz bir söz vardı. Doğalgaz getirecektik. Ve bunu da gerçekleştirdik."
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