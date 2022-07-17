Twitter’dan yeni özellik: Görünmez tweet atılabilecek
Popüler sosyal medya ağı Twitter, yeni özellik sayesinde atılan bir tweetin ana sayfada ya da profilde görünmemesini sağlıyor.
Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların gizli tweetler atabilmelerine imkan tanıyacak.
Bir tweet attığınızda, o tweet akış sayfasında ve profilde görünmüyor. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecekler. Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak.
Test aşamasındaki özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü Layal Brown, bu özelliğin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve özelliğin ne işe yarayabileceğini hala öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.
ORTAK TWEET ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR
Twitter, iki hesabın birlikte paylaşım yaparak 'ortak tweet' atmasına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. CoTweets özelliği, iki hesabın bir tweet'i birlikte yazmasına ve her ikisinin de tek bir tweet'te etiketlenmesine olanak tanıyor.
Twitter sözcüsü Joseph J. Nuñez, yaptığı açıklamada, "İnsanların ve markaların büyümek ve yeni kitlelere ulaşmak ve diğer hesaplarla işbirliklerini güçlendirmek için bu özelliği nasıl kullanabileceğini öğrenmek için sınırlı bir süre için CoTweet'leri test ediyoruz" dedi.
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