Twitter'dan yeni özellik: Yanıt istemlerini Türkçe kullanan herkese açıyor
Twitter, 'Türkçe yanıt istemleri' özelliğinin başarılı geçen deneme sürecinden sonra, bu özelliğin 2 Ağustos'tan itibaren iOS, Android ve Web için globalde Twitter’ı Türkçe dilinde kullanan kullanıcıların tümüne sunacağını açıkladı.
Twitter, yanır istemleri özelliğini 2022'nin başından bu yana, dünyanın çeşitli bölgelerinde test ediyordu. 'Reply Prompts' yani 'yanıt istemleri' özelliği, bir Tweet'e yanıt olarak zararlı olabilecek bir dil (hakaret, kaba dil veya nefret dolu sözler) algıladığımızda görünür. Bu özellik, insanlara yazdıklarını yeniden düşünme ve potansiyel olarak yanıtı silme veya değiştirme şansı veriyor.
Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Geçen yıl, konuşmaları daha medeni hale getirmenin ve Twitter’daki genel konuşmanın sağlığını iyileştirmenin bir yolu olarak ABD ve Brezilya'daki insanlara yönelik yanıt istemleri özelliğini başlattık. Bu test, ABD'deki kişilerin yüzde 30'unun ve Brezilya'daki kişilerin yüzde 47'sinin, sorulduktan sonra yanıtlarını değiştirmesi veya silmesiyle sonuçlandı. Bu özelliği Türkçe olarak test ettikten sonra, tüm dünyada Türkçe dil ayarlarına sahip olan herkese sunmaya hazırız. Bu başarıyı dünyanın her yerindeki insanların Twitter'daki deneyimlerine yansıtmak amacıyla bu özelliği farklı pazarlarda ve dillerde de test etmeye devam edeceğiz.”
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