Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profiline 'Bay Kemal' ifadesini ekledi

24 Temmuz 2022 Pazar, 22:42

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilindeki Bio kısmında değişikliğe gitti. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası" ifadelerinin yanına Bay Kemal'i de ekledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na hitap ederken genellikle 'Bay Kemal' ifadesini kullanıyor.

Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen Milletin Sesi mitinginde 'Bay Kemal' ifadesi için şunları söylemişti:

"Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın, Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için beş cent, 1 milyon dolar para bulur muyum diye körfez ülkelerine gidip el avuç açmayacaksın. Bu ülkenin itibarını koruyacaksın. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye’yi düşleyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın ve erkek eşitliğini savunacaksın. Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Sen kim, Bay Kemal kim?"