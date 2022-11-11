Twitter'ın mavi tik ücreti ne kadar? Türkiye'de mavi tik ücreti belli oldu mu?

11 Kasım 2022 Cuma, 11:05

Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı.

Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.

MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi. Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.

Anlık kura göre mavi tik ücretinin Türk Lirası ile 148 liraya karşılık gelmesi Türk kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında Twitter'ın mavi tik ücreti ile ilgili "Belki biz farklı olabiliriz. Elon Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Mavi tikin ücretli olması sadece Türkiye'deki kullanıcların değil pek çok Twitter kullanıcısının tepkisine neden oldu. Twitter'daki Bio'suna "Twitter Şikayet Hattı Operatörü" yazan Musk ise son dönemde yoğun bir şekilde gelen şikayetlere "Şikayetçi olanlar lütfen şikayetlerinize devam edin, ama fiyatı 8 dolar olacak" tweeti ile karşılık verdi.

TÜRKİYE'DE MAVİ TİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Ücretli mavi tik uygulaması, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde faaliyete geçerken Türkiye'de ücretin ne kadar olacağı merak konusuydu. APP Store'da Twitter uygulamasını indiren ya da güncelleyen yurttaşlar Blue abonelik ücreti ile karşılaştı. Uygulama içi satın almalar bölümünde yer alan bilgiye göre Twitter Türkiye'de mavi tik ücreti 109,99 TL olarak görülüyor.

Twitter'dan henüz mavi tik ücreti ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

MAVİ ONAY ROZETİ NEDİR ?

Twitter'ın son dönemde çok konuşulan mavi tik hesabı, daha çok kamuyu ilgilendiren paylaşımlar yapan kişilere veriliyor. Şirket, mavi onay rozetinin işlevini şu şekilde açıklıyor:

"Twitter'daki mavi onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir."