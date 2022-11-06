Twitter'ın ücretli mavi tik onayı süreci başladı
Twitter'ın tartışmalı ücretli mavi tik onaylı rozeti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Süreç test süreçlerine geçti ve birkaç güne herkese açılacak.
Twitter'da yeni bir süreç başlatmak için kollarını sıvayan Elon Musk, en büyük tartışma yaratan mavi tik olayı hakkında adımını attı. Twitter'da resmen mavi tik onayı satışları başladı. Twitter'dan bir yetkili, özelliği uygulama özelinde aktif ettiklerini ancak satışların herkese açılmadığını vurguladı.
TWITTER BLUE, 8 DOLAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI
Twitter gerçek anlamda bir deneme yapıyor ve birkaç gün içinde herkese açılması bekleniyor.
Twitter Blue aboneliğini güncelleyen ve 8 dolar olarak duyuran Elon Musk, bu hizmetin içinde yer alan 'mavi tik onayı' hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu sistem yalnızca kimlik doğrulaması yapan kişilerin alabildiği bir şeyken, şu anda aboneliği alan herkes 'mavi tik rozetine' sahip olabilecek.
Twitter Blue aboneliği hali hazırda Türkiye'de kullanıma açık değil ancak bu gibi yeni özellikler sebebiyle açılma ihtimali bulunuyor.
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