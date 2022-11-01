Son Dakika: Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'mavi tik' ücreti belli oldu
Son dakika gelişmesi... Twitter'ı satın alan milyarder Elon Musk, mavi tik için aylık 8 dolar ücret alınacağını duyurdu.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" ifadesini kullandı.
Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022
Power to the people! Blue for $8/month.
Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.
Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak" ifadesine yer verdi.
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