Son Dakika: Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'mavi tik' ücreti belli oldu

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" ifadesini kullandı.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.