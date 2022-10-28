AB ile Elon Musk arasında 'kuş' atışması: 'Bizim kurallarımız geçerli...'
Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından 'kuş özgür kaldı' mesajını paylaşmıştı. Musk'ın bu paylaşımına Avrupa Birliği'nden (AB) cevap geldi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaşmasına karşılık verdi. Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" ifadesini kullandı.
Breton mesajında, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasına atıf yaparak "DSA" etiketini kullandı. Bu yasa dijital hizmet sağlayıcılarının "nefret söylemi" gibi internetteki yasa dışı olduğuna karar verilen içeriklerin Twitter benzeri dijital hizmet sağlayıcılar tarafından en kısa sürede kaldırılmasını öngörüyor.
AB Komisyonu üyesi Breton, ayrıca, mayıs ayında Musk ile yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı. Videoda Breton Musk'a, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton'a, "Söylediğiniz her şeye katılıyoru." karşılığını verdi.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci dün tamamlanmıştı.
?? @elonmusk— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022
In Europe, the bird will fly by our ???? rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal
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