Ubisoft kan kaybediyor!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:14

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:14

Son yayınladığı oyunlardan beklediği karşılığı alamayan Ubisoft'un 2024 yılındaki mali sonuçları belli oldu. Buna göre şirketin gelirleri düştü. GameIndustry.biz tarafından bildirildiğine göre, 2024 yılındaki geliri 2023 yılına göre yüzde 31,4 azaldı.

Ubisoft'un 2024'ün ilk dokuz ayındaki geliri, 2023'e kıyasla azalarak 990 milyon euro oldu.

Ubisoft, 4. çeyrek konusunda iyimser ve ön siparişleri Odyssey seviyesine ulaşan Assassin's Creed Shadows için büyük umutlar besliyor.

Öte yandan Ubisoft'un PC ve konsol tarafında aylık aktif olarak 36 milyon oyuncusu bulunuyor. Her ne kadar oyunların getirisi azalmış olsa da Ubisoft'un oyunlarında toplam oynanma süresi ve günlük oyun oturumu sayısı sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 7 oranında arttı.

Rainbow Six Siege'in 3. çeyrekte beklenenden iyi sonuçlar gösterdiğini ve oyunun özellikle Rainbow Six Siege X'in yeniden piyasaya sürülmesi nedeniyle büyümeye devam etmesi de bekleniyor.

Ubisoft tarafında ise bir süredir işler yolunda gitmiyor. Aralık ayında Londra stüdyosunu kapatan Ubisoft, yaklaşık 185 çalışanıyla yollarını ayırmıştı.