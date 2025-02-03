Xbox Game Pass'e şubat ayının ilk haftası gelecek oyunlar
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şubat ayında güncellendi. İşte bu ay kütüphaneye eklenecek oyunlar:
Xbox Game Pass'e 2025 yılının ocak ayında hangi oyunların ekleneceği belli olmuştu. Şubat ayına daha yeni girmişken Game Pass'e eklenecek oyunlar da belli oldu. Ayın ilk haftasında Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında popüler oyunlar da var.
ŞUBAT AYINDA GAME PASS'E EKLENECEK OYUNLAR
Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC ve konsol katoloğuna katılacak yeni oyunlar arasında Far Cry New Dawn, Avowed, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Madden NFL 25 ve Heroes of the Storm yer alıyor.
Listenin ilerleyen günlerde güncellenmesi bekleniyor.
Öte yandan 15 Şubat'tan itibaren oyun kütüphanesinden ayrılacak oyunlar da şunlar:
- A Little to the Left
- Bloodstained: Ritual of the Night
- EA Sports UFC 3
- Indivisible
- Merge & Blade
- Return to Grace
- Tales of Arise
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