Xbox Game Pass'e şubat ayının ilk haftası gelecek oyunlar

Yayınlanma: 03.02.2025 - 19:18

Güncelleme: 03.02.2025 - 19:18

Xbox Game Pass'e 2025 yılının ocak ayında hangi oyunların ekleneceği belli olmuştu. Şubat ayına daha yeni girmişken Game Pass'e eklenecek oyunlar da belli oldu. Ayın ilk haftasında Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında popüler oyunlar da var.

ŞUBAT AYINDA GAME PASS'E EKLENECEK OYUNLAR

Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC ve konsol katoloğuna katılacak yeni oyunlar arasında Far Cry New Dawn, Avowed, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Madden NFL 25 ve Heroes of the Storm yer alıyor.

Listenin ilerleyen günlerde güncellenmesi bekleniyor.

Öte yandan 15 Şubat'tan itibaren oyun kütüphanesinden ayrılacak oyunlar da şunlar: