Xbox Game Pass'ten şubat ayında ayrılacak oyunlar

Her ay yeni oyunların eklendiği Microsoft'un Xbox Game Pass'inden ayrılacak oyunlar belli oldu.

Xbox Game Pass'ten şubat ayında ayrılacak oyunlar
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 08:48

Xbox Game Pass'e şubat ayında onlarca yeni oyun eklendi. Ancak bunun yanında şubat ayının sonuna kadar platformdan 9 oyun ayrılacak. Bunlar arasında Yakuza serisinden iki oyun ve Warhammer 40K: Boltgun gibi sevilen oyunlar yer alıyor. 

GAME PASS ŞUBAT 2025 AYRILACAK OYUNLAR

Şubat 2025'te Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar şu şekilde:

  • Gris
  • Maneater
  • Paw Patrol World
  • Space Engineers
  • Warhammer 40K: Boltgun
  • Wo Long: Fallen Dynasty
  • Yakuza 3 Remastered
  • Yakuza 4 Remastered 
  • F1 22

Oyunlar 28 Şubat'ta Game Pass'ten kaldırılacak. 


Etiketler: #Xbox Game Pass #Microsoft Xbox Game Pass

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