Xbox Game Pass'ten şubat ayında ayrılacak oyunlar
Her ay yeni oyunların eklendiği Microsoft'un Xbox Game Pass'inden ayrılacak oyunlar belli oldu.
Xbox Game Pass'e şubat ayında onlarca yeni oyun eklendi. Ancak bunun yanında şubat ayının sonuna kadar platformdan 9 oyun ayrılacak. Bunlar arasında Yakuza serisinden iki oyun ve Warhammer 40K: Boltgun gibi sevilen oyunlar yer alıyor.
GAME PASS ŞUBAT 2025 AYRILACAK OYUNLAR
Şubat 2025'te Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar şu şekilde:
- Gris
- Maneater
- Paw Patrol World
- Space Engineers
- Warhammer 40K: Boltgun
- Wo Long: Fallen Dynasty
- Yakuza 3 Remastered
- Yakuza 4 Remastered
- F1 22
Oyunlar 28 Şubat'ta Game Pass'ten kaldırılacak.
Etiketler: #Xbox Game Pass #Microsoft Xbox Game Pass
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