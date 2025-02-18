Xbox Game Pass'ten şubat ayında ayrılacak oyunlar

Yayınlanma: 18.02.2025 - 08:48

Güncelleme: 18.02.2025 - 08:48

Xbox Game Pass'e şubat ayında onlarca yeni oyun eklendi. Ancak bunun yanında şubat ayının sonuna kadar platformdan 9 oyun ayrılacak. Bunlar arasında Yakuza serisinden iki oyun ve Warhammer 40K: Boltgun gibi sevilen oyunlar yer alıyor.

GAME PASS ŞUBAT 2025 AYRILACAK OYUNLAR

Şubat 2025'te Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar şu şekilde:

Gris

Maneater

Paw Patrol World

Space Engineers

Warhammer 40K: Boltgun

Wo Long: Fallen Dynasty

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

F1 22

Oyunlar 28 Şubat'ta Game Pass'ten kaldırılacak.