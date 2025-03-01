Xbox Game Pass'te üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

Yayınlanma: 01.03.2025 - 01:41

Güncelleme: 01.03.2025 - 01:41

Xbox Game Pass, Free Play Days kapsamında üç oyun ücretsiz oluyor. Cumartesi ve pazar günleri boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek bu oyunlar Xbox Game Pass Ultimate ve Core aboneleri için sunuluyor.

Etkinlik resmi olarak 2 Mart akşamına kadar devam edecek.

Aboneliği olan oyunseverler Catan oyununun konsol sürümüne, Worms W.M.D ve Dragon Ball FighterZ oyunlarını hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynayabilecek.

Normalde Dragon Ball FighterZ – 37,12 TL, Catan – Konsol Sürümü – 13,50 TL ve Worms W.M.D – 49,80 TL fiyatlara sahip.