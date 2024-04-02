Üç boyutlu yazıcı hasarlı dokunun onarılmasını sağlayabilir
Çinli araştırmacılar, üç boyutlu yazıcıda oluşturdukları nöral yapıların, sinir hücrelerinin de yardımıyla hasar görmüş dokuları onarmakta kullanılabileceğini tespit etti.
Çin Bilim Akademisi araştırmacıları, doku onarımı sürecini iyileştirmek için nöral kök hücreleri ve inorganik materyalleri kullanarak, üç boyutlu yazıcıda yaklaşık 1 santim boyunda bir implant oluşturdu.
Tedavinin başarı oranını ve sinir ağındaki dallanmaları arttırmak için implanta hidrojel içerisine lityum, kalsiyum ve silikon iyonlarını da ekleyen bilim insanları, hidrojelin vücut sıcaklığında eriyerek geride biyomateryaller ve nöral kök hücreleri bıraktığını kaydetti.
8 HAFTA İÇİNDE ARKA BACAK HAREKETİ GERİ KAZANILDI
Araştırmacılar, implantı omurilik yaralanması sonucu felç kalmış farelerde test ettiklerinde sinir hücrelerinin de yardımıyla omurilikteki lezyon boşluğu azalan farelerin 8 hafta içerisinde arka bacak hareketini geri kazandığını gözlemledi.
Ayrıca kafatası yaralanması ve kas yırtığı olan fareler üzerinde inceleme yapan araştırmacılar, implant sayesinde kemik ve kas onarımının da hızlandığını belirledi. Bilim insanları, inorganik biyomateryaller ve nöral kök hücre temelli nöral yapıların, doku onarımı çalışmalarına yeni bir bakış açısı getireceğini ifade etti. Araştırmanın sonuçları, "National Science Rewiew" dergisinde yayınlandı.
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