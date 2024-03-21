Uçuş sırasında bunu yapmak doğru mu?

Yayınlanma: 21.03.2024 - 19:10

Güncelleme: 21.03.2024 - 19:10

Uçuş sırasında uyulması gereken bazı güvenlik kuralları vardır ama bir de yazılı olmayan "görgü" kurallarından bahsedilebilir. Hareketlerinizin, çevrenizdekileri rahatsız etmeyecek olması istenir. Peki portakal soymak, bir uçak yolculuğu için normal midir, yoksa kabalık mıdır?

Chip'in aktardığı gibi portakal ve diğer meyvelerin uçakta soyulup soyulmayacağına ilişkin tartışma, bir Reddit kullanıcısının bir paylaşım yapmasıyla ortaya çıktı ve kısa sürede çok sayıda kullanıcı tartışmaya dahil oldu.

UÇAKTA PORTAKAL SOYMAK KABALIK MI?

Kullanıcı, "Meraktan soruyorum, uçakta portakal soymak kabalık mıdır?" diye sordu.

Reddit'teki kişi aynı soruyu farklı bir subreddit'te de sordu ve bazı kullanıcılar 'narenciye kokusunu sevdiklerini' yazdı.

Diğer Reddit kullanıcıları uçakta portakal soymanın ayıp mı yoksa normal mi olduğu konusunda ikiye bölündü ve tartışma diğer sosyal medya platformlarına da yayıldı.

Bir uçuş görevlisi yanıt olarak 'Ben koridorda yürürken, eldivensiz ve çöp torbasız uyumluluk kontrollerimi yaparken bana soyduklarınızı uzatmayın yeter' diye yazdı.

Bir diyetisyen ve sık uçan bir yolcu ise uçağa binerken 'yapılmaması gereken' şeylerden birinin uçağa kontrolü zor meyveler getirmek olduğunu açıkladı:

"Ananas gibi kesilmiş meyvelerin suyu el çantanızın her yerine sızabilir ve görünürdeki her şeye yapışabilir. Peçete kullanmanızı gerektiren herhangi bir şey uçuşta arkadaşınız değildir."

Bu sırada, @_maxn_ olarak bilinen bir TikTok kullanıcısı, 2022 yılında yayınladığı bir videoda koltuğunu kirletmeden elleriyle portakal soymayı başardığını gösteren bir video paylaştı.