Neden yolculara uçakta uçuş modunu kullanmaları söyleniyor?

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:58

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:58

Eğer daha önce uçağa bindiyseniz, muhtemelen telefonunuzu 'uçak modu' ya da 'uçuş modu'na almanızın ya da tamamen kapatmanızın istenmektedir. Peki bu durum neden isteniyor? Uçakta neden uçuş moduna alınması gerekiyor?

Bazıları için telefonu kapatmak tatilde olduğumuzu ve telefonun görmezden gelinebileceğini hatırlatan küçük bir hatırlatmadır, ancak aynı zamanda oldukça önemli bir amacı da vardır.

Sivil Havacılık Otoritesi konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle oldu:

"Bilimsel araştırmalar cep telefonlarının uçak ekipmanlarının normal çalışmasını engelleyebileceğini ve pilot kulaklıklarında parazite neden olabileceğini göstermiştir.

Cep telefonları ve birçok elektronik cihaz, uçuş modunda değilken, cihaz bir iletişim ağıyla teması sürdürmeye çalışırken elektromanyetik sinyaller iletmeye devam edecektir. Bu sinyaller normalde, cep telefonu şebekelerinde olduğu gibi, hava aracı uçuş halindeyse ve dolayısıyla şebekenin birincil kapsama alanından, yani yerden önemli ölçüde uzaktaysa, cihaz ile şebeke arasındaki bağlantıyı sürdürmek için cihazlara maksimum güçte iletim komutu verilecektir."

Uçuş Modunda değilken, özellikle de kalkış ve iniş gibi uçuşun kritik aşamalarında çok sayıda cep telefonu veya verici elektronik cihazın aynı anda kullanılmasının kümülatif etkisi ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir."

Dolayısıyla telefonunuzu uçuş moduna getirerek ya da tamamen kapatarak tüm hücresel sinyaller devre dışı bırakılır, yani uçakta kesinlikle hiçbir parazit olmayacağından emin olabilirsiniz.

İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi İcra Kurulu Başkanı Dai Whittingham BBC'ye yaptığı açıklamada, uçuş modunun geçmişte önemli olduğunu çünkü telefonların uçakları etkileme potansiyel risklerinin bu kadar iyi belirlenmediğini söyledi.