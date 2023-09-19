Ürkütücü canlandırma: Dünya'nın son anlarında neler olacak?

Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:21

Güncelleme: 19.09.2023 - 12:21

Şimdiye dek yapılan araştırmalar ve ömrünün sonlarına gelmiş Güneş benzeri yıldızlardan toplanan veriler doğrultusunda hazırlanan bu canlandırmalar, aynı zamanda Dünya'nın nasıl yok olacağını da dehşetengiz biçimde gözler önüne seriyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı gibi buna göre birkaç milyar yıl içinde Dünya yok olmaya başlayacak.

Güneş ömrünü tamamladığında şimdiki boyutunun çok ötesine geçerek şişecek. Yıldızlar bu aşamada "kırmızı dev" adını alıyor.

DÜNYA'YI YUTTUKTAN SONRA BİLE GÜNEŞ ŞİŞMEYE DEVAM EDECEK

Dünya'daki okyanuslar kaynarken, nihayetinde yıldız, gezegeni ve kalabilecek son yaşam kırıntılarını da yutacak.

Üstelik Dünya yutulduktan sonra da Güneş şişmeye devam edecek.

Yıldız yaklaşık 7,59 milyar yıl içinde tam gelişmiş bir kırmızı dev haline geldiğinde yarıçapı, şimdikinin 256 katına ulaşmış olacak.

Avrupa Güney Gözlemevi yani ESO'nun YouTube kanalında yayımlanan bir videoda, Güneş'in bu devasa boyutlara nasıl ulaşacağı ayrıntılı biçimde gösteriliyor.

Videoda Dünya'nın konumu değişmezken, Güneş'in giderek büyüdüğü ve gezegene hızla yaklaştığı, sonunda da onu içine yuttuğu görülüyor.

Bu gerçekleştiğinde Güneş Sistemi'nin halihazırda Dünya'yı kapsayan yaşanabilir bölgesi de çok daha uzağa kaymış olacak.

Bilim insanları o gün geldiğinde sistemin yaşanabilir bölgesinin Kuiper Kuşağı olabileceğini düşünüyor. Güneş Sistemi'nin uzak kenarında yer alan bu kuşak, uzay kayaları ve cüce gezegenlerden oluşuyor.

Bu da Dünya'nın yok olmasının ardından bu kayalık cisimlerde hayatın var olabileceği anlamına geliyor.

Coconut ScienceLab adlı YouTube kanalında yayımlanan bir diğer videodaysa Güneş'in genişlemesi, yörüngesinde dönen diğer gezegenlerle birlikte resmediliyor.

Öte yandan Güneş, bir gün kırmızı dev evresini aşıp çok daha kararlı olan ve hiç rüzgar yaymayan beyaz bir cüceye dönüşecek. İşte bu noktada sistemdeki bir gezegenin hayatta kalmasının mümkün olabileceği düşünülüyor.

Zira bilim insanları, beyaz cüce yıldızların, yörüngelerinde yaşanabilir gezegenlere ev sahipliği yapabileceğini düşünüyor. Ancak bu gezegenlerin, kırmızı dev evresinden sonra ortaya çıkması gerekiyor.

Diğer bir deyişle Dünya'nın beyaz cüceye dönüşen Güneş'in etrafında dönmeye devam etmesi mümkün görünmüyor.