Uyarılarıyla gündemde yapay zekanın "öncüsü" Geoffrey Hinton kim?

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 16.05.2023 - 10:29

Geoffrey Hinton bu aya kadar daha çok üretilmesine katkı sağladığı teknolojilerle tanınıyordu. Bilgisayarların insanlara benzer şekilde bilgi edinmesini sağlayan derin öğrenmenin öncüsü olan Dr. Hinton'ın onlarca yıl boyunca yaptığı araştırmalar, günümüzün ChatGPT ve diğer teknolojilerinin üzerine inşa edildiği temellerin atılmasına fayda sağladı.

Birleşik Krallık'ta doğan Dr. Hinton, 1970'te Cambridge Üniversitesi'nden deneysel psikoloji alanında lisans derecesini aldıktan sonra Edinburgh ve Sussex'te çalıştı ve ardından ABD ve Kanada'ya taşındı.

SİNİR AĞLARININ EĞİTİLMESİNİ SAĞLAYAN ALGORİTMAYA ÖNCÜLÜK ETTİ

Çalışmaları öncelikle makine öğrenimi algoritmalarına odaklanan Dr. Hinton hem bilgisayarların karmaşık verilerdeki yapıları bulmasını sağlayan araçlar üretmeyi hem de insan beyninin böyle öğrendiğini göstermeyi amaçladı. En çok, sinir ağlarının eğitilmesini sağlayan geri yayılım algoritmasına öncülük etmesiyle tanınsa da Dr. Hinton ve öğrencileri, günümüzdeki yapay zekanın temelini atan bir dizi teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Bu çalışmaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından ödüller alırken bunlardan biri de genellikle programlamanın Nobel'i diye anılan Turing Ödülü oldu. Ayrıca Toronto Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve 2013'te şirketini satın alan Google'da başkan yardımcılığı da dahil, çok nitelikli ve önemli bir dizi işle ödüllendirildi.

Independent Türkçe'de yer alan detaylarda aynı zamanda bu teknolojinin geliştirilmesinde ve şekillendirilmesinde oynadığı rol nedeniyle Dr. Hinton'a "yapay zekanın öncüsü" ve "derin öğrenmenin öncüsü" lakapları verildiği aktarıldı.

Bu sıralar ise itibarı bir anda değişti. Dr. Hinton, Google ve diğer şirketlerin ürünlerinin yarattığı tehlikeyle ilgili daha özgürce uyarılarda bulunabilmek adına Google'daki görevinden istifa etti.

Yaptığı uyarı keskindi. Dr. Hinton, yapay zekanın çok hızlı ve yeterli önlemler alınmadan geliştiğini, bunun da diğer tehditlerin yanı sıra dünyayı geniş çaplı bir işsizlik riski ve yapay zeka robotlarının saldırısı gibi tehlikelerle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

"İNSANLIĞI YOK EDEBİLİR"

Yapay zekanın öncüsü, röportajlarında bu risklerin "insanlığı yok edebileceğini" öne sürdü. Bu nedenle dünyanın bu sistemleri daha güvenli hale getirmek için çalışmasının önemli olduğu uyarısında bulundu.

Akademisyen, yapay zekanın durumu nedeniyle "artık bir parçasının, hayatını adadığı çalışmadan pişmanlık duyduğunu" söyledi. Ve şirketlerin fark ettiğimizden çok daha güçlü sistemleri gizlice geliştiriyor olabileceğini ifade etti.

Dr. Hinton, daha önce de yapay zekanın etik yönüyle ilgili görüşlerini açıkça dile getirmişti. Örneğin 2017'de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ölümcül otonom silahlar veya diğer adıyla "katil robotlar" sorununu acilen ele almasını talep eden, Kanadalıların yazdığı açık mektubu imzalamıştı.

Ancak bu ay yaptığı uyarı, kısmen Google'daki böylesine etkili bir görevden ayrıldığından ve aynı zamanda sadece belirli yapay zeka örnekleriyle değil, bir bütün olarak bu teknolojiyle ilgili endişelerini dile getirdiğinden dikkate değerdi.

Bu uyarı aynı zamanda yapay zekanın gelişimi ve doğasına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Dr. Hinton'ın istifası, yapay zeka alanındaki diğer birçok uzman ve öncünün kendi uyarılarını yaptığı sırada gerçekleşti. Örneğin martta, gelişmenin durdurulması çağrısı yapan bir mektup yayımlanmış ve Dr. Hinton gibi "yapay zekanın öncülerinden" biri olan Yoshua Bengio da bunu imzalamıştı.

Dr. Hinton, yapay zekaya yönelik mevcut yaklaşımın zararlı olabileceği görüşüne katılanlardan bile bazı eleştiriler aldı. Eleştirenler, Dr. Hinton'ın tehlikeye daha erken dikkat çekebileceğini ileri sürüyor.

Eski bir Google çalışanı olan ve halihazırda güvenli mesajlaşma uygulaması Signal'ın başkanlığını yürüten Meredith Whittaker, "yapay zekayla ilgili uyarıda bulunma" yönündeki önceki girişimlerin, bunu yapan kadınlar için olumsuz sonuçlara yol açtığını söylüyor.

Whittaker, Twitter'da "Biz avukatlara aylar + binlerce dolar harcarken bu adamlar neredeydi? Biz mesele bu noktaya gelmeden durdurmak için örgütlenirken neredeydiler? Sundar hakkımızda yalan söylediğinde ve gösterdiğimiz riskleri küçük gösterdiğinde neredeydiler? Dayanışma olmadan muhalefet etmekle ilgilenmiyorum" diye yazdı.

Bu itibarla ilgili değil, bu Yapay Zekanın Adamlarının elindeki gücün, yapay zekanın en kötü halini durdurmak için yükselen bir hareketle dayanışma içinde kullanılabileceği, birlikte hareket edilebileceği bir an yaşandığı gerçeğiyle ilgili. Güçlerini bu yönde kullanmadılar. Ve işte geldiğimiz durum bu.