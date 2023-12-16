Uyarıyı bu kez Apple yaptı: 'Sakın kullanmayın!'
Teknoloji devi Apple, sertifikalandırılmamış Apple şarj cihazları ve kablolarının kullanılmasına karşı uyarıyor. Peki, sahte Lightning/USB-C şarj kabloları ve şarj aletlerinin kullanımı hangi sorunlara yol açıyor? İşte ayrıntılar...
Apple, tüketicileri diğer markaların şarj cihazlarını ve
kablolarını kullanmamaları konusunda uyarıyor.
Apple göre diğer üreticilerin ürünlerini kullanmak,
özellikle Apple Watch, iPhone ve AirPods gibi cihazlarda yavaş şarj,
tekrarlanan zil sesleri, pil ömrünün azalması ve daha fazlası gibi sorunlara
yol açabiliyor.
APPLE: MFI SERTİFİKALI KABLO VE ŞARJ CİHAZLARINI KULLANIN
Apple’a göre tüketicilerin yalnızca Apple tarafından
üretilen veya Made for Apple (MFi) sertifikalı iPhone şarj aletlerini
kullanmasını gerekiyor.
Donanım Haber’in aktardığına göre; Apple, orijinal Apple
Watch şarj cihazlarına ilişkin de uyarıda bulunuyor; Destek belgesinde “Apple
tarafından üretilmeyen şarj cihazlarının şarj konektöründe farklı renk, yazı
veya başka tasarım farklılıkları olabilir” ifadesi yer alıyor.
Apple ayrıca bugüne kadar ürettiği tüm kabloların model numaralarının bir listesini paylaştı.
Örneğin; kullanıcılar, Mac bilgisayarları
üzerinden Apple Watch şarj cihazının üreticisini kontrol edebiliyor. Apple
Watch, Mac’e bağlandıktan sonra Sistem Ayarları - Genel - Hakkında - Sistem
Raporu menüsünde USB altında Apple Watch şarj cihazının seçilmesi gerekiyor.
Üreticinin ismi görülüyor.
Apple, kullanıcıların MFi lisanslı aksesuarlar veritabanında arama yaparak sertifikalı üçüncü parti şarj cihazı kullandıklarından emin olabileceklerini söylüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Besinlerin kraliçesi: Kaşık kaşık tüketin...
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Çalan her telefona inanmayın
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- Yaşar Okuyan entübe edildi
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- Hollanda mahkemesinden İsrail kararı: Talep reddedildi