Uyarıyı bu kez Apple yaptı: 'Sakın kullanmayın!'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:11

Güncelleme: 16.12.2023 - 13:11

Apple, tüketicileri diğer markaların şarj cihazlarını ve kablolarını kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Apple göre diğer üreticilerin ürünlerini kullanmak, özellikle Apple Watch, iPhone ve AirPods gibi cihazlarda yavaş şarj, tekrarlanan zil sesleri, pil ömrünün azalması ve daha fazlası gibi sorunlara yol açabiliyor.

APPLE: MFI SERTİFİKALI KABLO VE ŞARJ CİHAZLARINI KULLANIN

Apple’a göre tüketicilerin yalnızca Apple tarafından üretilen veya Made for Apple (MFi) sertifikalı iPhone şarj aletlerini kullanmasını gerekiyor.

Donanım Haber’in aktardığına göre; Apple, orijinal Apple Watch şarj cihazlarına ilişkin de uyarıda bulunuyor; Destek belgesinde “Apple tarafından üretilmeyen şarj cihazlarının şarj konektöründe farklı renk, yazı veya başka tasarım farklılıkları olabilir” ifadesi yer alıyor.

Apple ayrıca bugüne kadar ürettiği tüm kabloların model numaralarının bir listesini paylaştı.

Örneğin; kullanıcılar, Mac bilgisayarları üzerinden Apple Watch şarj cihazının üreticisini kontrol edebiliyor. Apple Watch, Mac’e bağlandıktan sonra Sistem Ayarları - Genel - Hakkında - Sistem Raporu menüsünde USB altında Apple Watch şarj cihazının seçilmesi gerekiyor. Üreticinin ismi görülüyor.

Apple, kullanıcıların MFi lisanslı aksesuarlar veritabanında arama yaparak sertifikalı üçüncü parti şarj cihazı kullandıklarından emin olabileceklerini söylüyor.