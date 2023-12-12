Dünyanın en değerli şirketi Apple, 4 trilyon dolara ulaşabilir

Apple'ın piyasa değeri kısa bir süre önce 3 trilyon dolara tekrar çıkmıştı. 2024'te ise bunu geçebilecek şirketin 4 trilyon değerlenmeye ulaşması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:10
Dünyanın en değerli şirketi Apple, 4 trilyon dolara ulaşabilir
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Apple'ın piyasa değeri en son 3 trilyon doları aştı. Bununla beraber dünyanın en değerli şirketi olan Apple, analistlere göre 2024 yılında bu trendi sürdürecek. Hatta piyasa değerini de 4 trilyon dolara kadar çıkartacak.

Apple'ın en büyük gelir kaynağı ise şüphesiz iPhone'lar. Raporlara göre iPhone satışları 2024'te artacak. Önümüzdeki yıl 220 ve 230 milyon adet iPhone satışı yapacağı düşünülen, Apple'ın piyasa değerinin artmasında önemli bir faktör olması bekleniyor. 

Apple'ın Çin pazarında yükselişe geçmesi ise özellikle iPhone satışlarının artacağına işaret ediyor. 

Şirketin en değerli kısmı ise hizmetler bölümü. Hizmetler kısmı toplam gelirde 1.5 ila 1.6 trilyon dolar arasında konumlanıyor. 


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