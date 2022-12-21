Uygun fiyatlı iPhone'lar hiçbir zaman tanıtılmayabilir

21 Aralık 2022 Çarşamba, 13:20

Apple'ın iPhone SE 4 üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Hatta telefonun tasarımı noktasında da yapılan paylaşımlar teknoloji aleminde gezerken, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan bir açıklama geldi. Apple'ın iPhone SE 4 modelini hiçbir zaman tanıtmayacağını söyleyen Kuo, bunun sebebini satışların şirketin beklentilerinin altında kalması olarak gösteriyor.

UYGUN FİYATLI iPHONE ARTIK OLMAYABİLİR

Apple akıllı telefon tarafında iPhone ile yükselişine devam ederken, SE modelinin fişinin çekildiğine dair iddialar ortaya atıldı. iPhone 13 ile 'mini' serisini sonlandırmaya karar veren Apple, şimdi de iPhone SE serisine son verecek.

2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen SE 4 modelinin beklenenin aksine hiçbir zaman tanıtılmayabileceğini söyleyen Kuo, modele yönelik endişeler sebebiyle fişin tamamen çekilebileceğini düşünüyor. Ertelenme ihtimalini de göz önünde tutan Kuo, ertelenmezse tamamen iptal edilme ihtimalinin olduğunun altını çiziyor.



