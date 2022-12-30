OnePlus 11’in yeni tasarım görselleri ortaya çıktı

30 Aralık 2022 Cuma, 18:51

Akıllı telefon tarafında iddialı isimlerden olan OnePlus kısa bir süre önce resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Şimdi ise önümüzdeki şubat ayında tanıtılması beklenen telefonun yeni görüntüleri paylaşıldı.

ONEPLUS 11 NASIL OLACAK?

OnePlus 11 hakkında o kadar çok paylaşım yapıldı ki telefonun gizli kalan bir özelliği kalmadı. Haliyle şaşırtmayacak telefonun tasarımı da ortaya çıkmış oldu.

Cihaz söylendiği kadarıyla resmi olarak 4 Ocak'ta Çin'de, 7 Şubat'ta ise Hindistan'da tanıtılacak. 4nm süreçten çıkan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olması beklenen cihazın, bir adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve üç adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 yer alıyor.

AMOLED ekran üzerine kurulu olan cihaz, 6.7 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlük sunacak. Üçlü arka kamera tasarımının tercih edildiği telefonda sırasıyla 50 MP, 48 MP ve 32 MP lensler yer alacak.