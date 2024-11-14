Uyku apnesine çözüm ağzı bantlamak mı?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 18:06

Güncelleme: 14.11.2024 - 18:08

Uyku apnesi, üst solunum yolunu içeren hava yollarının tıkanması nedeniyle horlamanın yaşandığı, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar kesilip geri başladığı solunum bozukluğu olarak tanımlanıyor. En yaygın türünün obstrüktif uyku apnesi olduğu tahmin ediliyor. Uyku apnesi sabahları yorgun uyanmaya, dikkatsizlik gibi sorunlara neden olabiliyor. Ciddi gibi durmayan uyku apnesi, tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabiliyor.

UYKU APNESİ İÇİN TIBBİ CİHAZLAR BULUNUYOR

Medikal çözümlerin yanı sıra bazıları ağzı bantlamanın, burundan nefes almayı sağlayacağını düşünüyor. Ancak durum da böyle değil ve oldukça da tehlikeli bir çözüm önerisi.

Uyku apnesine çözümler kısıtlı olsa da kişilerin uyurken nefes almasına yardımcı olacak çözümler var. Pahalı olsa da Cpap aleti yani pozitif hava yolu basıncı cihazları buna en uygun çözümlerden biri gibi görünüyor.

Yine benzer şekilde hastaların çenesine uyacak şekilde dili öne doğru iterek uyurkan hava yolunu açmayı sağlayan cihazlar da bulunuyor. Bu cihazlar ve aparatlar hava yolunu açık tutmaya yardımcı olur ancak salya akmasına, ağız kuruluğuna ve diş eti ağrılarına sebep olabilir.

Bu cihazlar hafif ve orta düzeyde uyku apnesi olan kişilerde iyi sonuç verirken, yaşlılarda, daha şiddetli uyku apnesi olan ve obez kişilerde pek işe yaramıyor.

Tamamen çözüm olmasa da bu cihazlar hastaların yaşam kalitesini olumlu etkiliyor. Yine de uzun sürekli kullanımda çok da tercih edilmiyorlar. Yapılan araştırmalar hastaların bu büyük ve masraflı cihazları üç yıl içinde bıraktığını gösteriyor.

Bu medikal çözümlere ek olarak, bazı hastalar uyurken ağızlarını bantlamanın uyku apnesine çözüm olabileceğine inanıyor. Özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarında buna dair pek çok içerik bulunuyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Standart bantlar kullanmak kişinin nefes almasını engelleyeceği için tehlikeli bir çözüm olabilir.

Bu yöntemi tercih edeceklere tıbbi bantlar öneriliyor. Bu bantlar özel nefes alabilen bantlardır ve kişiler uyurken ağızlarından nefes aldıklarında az da olsa geçirken yapıları sayesinde kişiyi nefessiz bırakmaz.

Öte yandan yakın zamanda yapılan bir araştırma, uyku apnesi olan kişilerde ağız bantlamanın, birçok kişinin umduğu gibi her derde deva olmayabileceğini gösterdi. Bazı katılımcılarda hava akışını artırsa da, diğerlerinde azalttı. Bu nedenle ağız bantlama tamamen olumlu sonuç sağlayan bir çözüm değil.

Ağız bantlama üzerine yapılan diğer bir çalışmada, bazı faydalar sağlayabileceğini göstermiştir. Ancak bunlar, daha yakın tarihli çalışmada gösterildiği gibi genellikle az sayıda katılımcıyı ve yalnızca hafif uyku apnesi olanları içeriyor.

Horlama ve hava yolunun daralması gibi uyku apnesi semptomlarının, ağızlarını bantlayan kişilerin yaklaşık üçte birinde kötüleştiğine dair kanıtlar da bulunuyor.

Bu gibi yan etkilerin yanında bantlama yapmak ağız bölgesinin tahriş olmasına neden olabilir. Vücudumuzun en hassas yeri olan duduklarda yaklaşık 46 bin sinir lifi bulunuyor ve bu da bant kullanmamak için yeterli bir sebep olarak gösteriliyor.

Uyku apnesi, üst solunum yolunu içeren hava yollarının tıkanması nedeniyle horlamanın yaşandığı, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar kesilip geri başladığı solunum bozukluğu olarak tanımlanıyor. En yaygın türünün obstrüktif uyku apnesi olduğu tahmin ediliyor. Uyku apnesi sabahları yorgun uyanmaya, dikkatsizlik gibi sorunlara neden olabiliyor. Ciddi gibi durmayan uyku apnesi, tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabiliyor.

Medikal çözümlerin yanı sıra bazıları ağzı bantlamanın, burundan nefes almayı sağlayacağını düşünüyor. Ancak durum da böyle değil ve oldukça da tehlikeli bir çözüm önerisi.

Uyku apnesine çözümler kısıtlı olsa da kişilerin uyurken nefes almasına yardımcı olacak çözümler var. Pahalı olsa da Cpap aleti yani pozitif hava yolu basıncı cihazları buna en uygun çözümlerden biri gibi görünüyor.

Yine benzer şekilde hastaların çenesine uyacak şekilde dili öne doğru iterek uyurkan hava yolunu açmayı sağlayan cihazlar da bulunuyor. Bu cihazlar ve aparatlar hava yolunu açık tutmaya yardımcı olur ancak salya akmasına, ağız kuruluğuna ve diş eti ağrılarına sebep olabilir.

Bu cihazlar hafif ve orta düzeyde uyku apnesi olan kişilerde iyi sonuç verirken, yaşlılarda, obezlerde ve daha şiddetli uyku apnesi olan kişilerde pek işe yaramıyor.

Tamamen çözüm olmasa da bu cihazlar hastaların yaşam kalitesini olumlu etkiliyor. Yine de uzun sürekli kullanımda çok da tercih edilmiyorlar. Yapılan araştırmalar hastaların bu büyük ve masraflı cihazları üç yıl içinde bıraktığını gösteriyor.

Bu medikal çözümlere ek olarak, bazı hastalar uyurken ağızlarını bantlamanın uyku apnesine çözüm olabileceğine inanıyor. Özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarında buna dair pek çok içerik bulunuyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Standart bantlar kullanmak kişinin nefes almasını engelleyeceği için tehlikeli bir çözüm olabilir.

Bu yöntemi tercih edeceklere tıbbi bantlar öneriliyor. Bu bantlar özel nefes alabilen bantlardır ve kişiler uyurken ağızlarından nefes aldıklarında az da olsa geçirken yapıları sayesinde kişiyi nefessiz bırakmaz.

Öte yandan yakın zamanda yapılan bir araştırma, uyku apnesi olan kişilerde ağız bantlamanın, birçok kişinin umduğu gibi her derde deva olmayabileceğini gösterdi. Bazı katılımcılarda hava akışını artırsa da, diğerlerinde azalttı. Bu nedenle ağız bantlama tamamen olumlu sonuç sağlayan bir çözüm değil.

Ağız bantlama üzerine yapılan diğer bir çalışmada, bazı faydalar sağlayabileceğini göstermiştir. Ancak bunlar, daha yakın tarihli çalışmada gösterildiği gibi genellikle az sayıda katılımcıyı ve yalnızca hafif uyku apnesi olanları içeriyor.

Horlama ve hava yolunun daralması gibi uyku apnesi semptomlarının, ağızlarını bantlayan kişilerin yaklaşık üçte birinde kötüleştiğine dair kanıtlar da bulunuyor.

Bu gibi yan etkilerin yanında bantlama yapmak ağız bölgesinin tahriş olmasına neden olabilir. Vücudumuzun en hassas yeri olan duduklarda yaklaşık 46 bin sinir lifi bulunuyor ve bu da bant kullanmamak için yeterli bir sebep olarak gösteriliyor.

Uyku apnesi, üst solunum yolunu içeren hava yollarının tıkanması nedeniyle horlamanın yaşandığı, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar kesilip geri başladığı solunum bozukluğu olarak tanımlanıyor. En yaygın türünün obstrüktif uyku apnesi olduğu tahmin ediliyor. Uyku apnesi sabahları yorgun uyanmaya, dikkatsizlik gibi sorunlara neden olabiliyor. Ciddi gibi durmayan uyku apnesi, tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabiliyor.

Medikal çözümlerin yanı sıra bazıları ağzı bantlamanın, burundan nefes almayı sağlayacağını düşünüyor. Ancak durum da böyle değil ve oldukça da tehlikeli bir çözüm önerisi.

Uyku apnesine çözümler kısıtlı olsa da kişilerin uyurken nefes almasına yardımcı olacak çözümler var. Pahalı olsa da Cpap aleti yani pozitif hava yolu basıncı cihazları buna en uygun çözümlerden biri gibi görünüyor.

Yine benzer şekilde hastaların çenesine uyacak şekilde dili öne doğru iterek uyurkan hava yolunu açmayı sağlayan cihazlar da bulunuyor. Bu cihazlar ve aparatlar hava yolunu açık tutmaya yardımcı olur ancak salya akmasına, ağız kuruluğuna ve diş eti ağrılarına sebep olabilir.

Bu cihazlar hafif ve orta düzeyde uyku apnesi olan kişilerde iyi sonuç verirken, yaşlılarda, obezlerde ve daha şiddetli uyku apnesi olan kişilerde pek işe yaramıyor.

Tamamen çözüm olmasa da bu cihazlar hastaların yaşam kalitesini olumlu etkiliyor. Yine de uzun sürekli kullanımda çok da tercih edilmiyorlar. Yapılan araştırmalar hastaların bu büyük ve masraflı cihazları üç yıl içinde bıraktığını gösteriyor.

Bu medikal çözümlere ek olarak, bazı hastalar uyurken ağızlarını bantlamanın uyku apnesine çözüm olabileceğine inanıyor. Özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarında buna dair pek çok içerik bulunuyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Standart bantlar kullanmak kişinin nefes almasını engelleyeceği için tehlikeli bir çözüm olabilir.

Bu yöntemi tercih edeceklere tıbbi bantlar öneriliyor. Bu bantlar özel nefes alabilen bantlardır ve kişiler uyurken ağızlarından nefes aldıklarında az da olsa geçirken yapıları sayesinde kişiyi nefessiz bırakmaz.

Öte yandan yakın zamanda yapılan bir araştırma, uyku apnesi olan kişilerde ağız bantlamanın, birçok kişinin umduğu gibi her derde deva olmayabileceğini gösterdi. Bazı katılımcılarda hava akışını artırsa da, diğerlerinde azalttı. Bu nedenle ağız bantlama tamamen olumlu sonuç sağlayan bir çözüm değil.

Ağız bantlama üzerine yapılan diğer bir çalışmada, bazı faydalar sağlayabileceğini göstermiştir. Ancak bunlar, daha yakın tarihli çalışmada gösterildiği gibi genellikle az sayıda katılımcıyı ve yalnızca hafif uyku apnesi olanları içeriyor.

Horlama ve hava yolunun daralması gibi uyku apnesi semptomlarının, ağızlarını bantlayan kişilerin yaklaşık üçte birinde kötüleştiğine dair kanıtlar da bulunuyor.

Bu gibi yan etkilerin yanında bantlama yapmak ağız bölgesinin tahriş olmasına neden olabilir. Vücudumuzun en hassas yeri olan duduklarda yaklaşık 1 milyon sinir ucu bulunuyor ve bu da bant kullanmamak için yeterli bir sebep olarak gösteriliyor.