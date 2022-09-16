Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar böyle görüntülendi

16 Eylül 2022 Cuma, 14:46

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotlar, Dünya’nın 250 mil üzerindeki yörüngede olan birikmiş çöpleri tek tek geliştirdiği sistemle topladı. Toplanan uzay çöplerinin dünyaya fırlatıldığı anlar ise Samantha Cristoforetti tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

Bu videoda yörüngedeki çöplerin bir cihaz tarafından fırlatıldığı görülmektedir. Bu anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından "Dünya’daki insanların çöpleri pencereden dışarı atmasına" benzetilmiştir.

Haber Global'de yer alan habere göre, uzaydan Dünya’ya atılan çöpler, Dünya’nın ortamına aşırı hızlı girdiği için kısa sürede yanmaktadır.

Yandığı anlar video görülmemektedir.