Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar böyle görüntülendi

Uzay istasyonu, uzaydaki çöpleri geliştirdiği sistemle topladı. Çöplerden kurtulmak isteyen Uzay İstasyonu çöpleri Dünya'ya attığı anların görüntülerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 14:46
Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar böyle görüntülendi
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Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotlar, Dünya’nın 250 mil üzerindeki yörüngede olan birikmiş çöpleri tek tek geliştirdiği sistemle topladı. Toplanan uzay çöplerinin dünyaya fırlatıldığı anlar ise Samantha Cristoforetti tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

Bu videoda yörüngedeki çöplerin bir cihaz tarafından fırlatıldığı görülmektedir. Bu anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından "Dünya’daki insanların çöpleri pencereden dışarı atmasına" benzetilmiştir.

Haber Global'de yer alan habere göre, uzaydan Dünya’ya atılan çöpler, Dünya’nın ortamına aşırı hızlı girdiği için kısa sürede yanmaktadır.

Yandığı anlar video görülmemektedir.


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