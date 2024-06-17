Uzay yolculukları hangi cinsiyeti daha çok etkiliyor?

Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:28

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:28

Yeni yapılan bir araştırmanın sonucuna göre kadın astronotlar uzay yolculuklarına karşı daha dayanıklı. Uzay yolculuklarının insan vücuduna bir dizi etkisi oluyor. Bunlardan birkaçı kemiklerin zayıflaması, bağışıklık sisteminin baskılanması ve DNA'nın zarar görmesi gibi sayılabilir.

Bu etkilerin azaltılması için pek çok deney yapılsa da henüz istenilen seviyede bir azalma yok. Geçen hafta Nature'da yayınlanan yeni bir araştırma makalesine göre kadınlar uzay ortamının yarattığı fizyolojik strese daha iyi direnç gösteriyor. Henüz bunun nedeni bilinmiyor.

ERKEK ASTRONOTLAR KADINLARA GÖRE DAHA HASSAS

Araştırmacılar, SpaceX'in iki kadın ve iki erkek astronotunun yanı sıra toplamda 64 astronotun sağlık verilerini inceledi. Buradan yola çıkan bilim insanlarının bulgularına göre erkek astronotların gen faaliyetleri kadınlara göre daha fazla bozuluyor. Aynı zamanda yolculuk sonrası Dünya'ya dönüldüğünde kadınların normale dönme hızı çok daha fazla.

Makalede, toplanan verilerin uzay yolculuğundaki gen regülasyonu ve bağışıklık tepkisi açısından erkeklerin daha hassas olduğu aktarılıyor.

Konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç var ancak ilk bulgular, kadınların etkilerden daha kolay kurtulduğunu ve fizyolojik strese daha iyi direnç gösterdiğine işaret ediyor.