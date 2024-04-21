Uzayın derinliklerindeki soru işaretinin gizemi

Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:30

Güncelleme: 21.04.2024 - 16:30

Uzayın derinliklerinde, milyonlarca ışık yılı ötede süzülen yıldızların ve gezegenlerin parıltısını gözlemlemek, özellikle "ışık kirliliğinden" mustarip olmayan kentlerde yaşayan insanların deneyimleme zevkine erişebildiği görsel bir şölendir.

Bugün, 325 milyar TL değerindeki James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, gözlerimizin doğal olarak algılayabileceğinden çok daha fazlasını görebiliyoruz; uzay boşluğundaki soru işareti de buna dahil.

Webb, son iki buçuk yılını uzayda süzülerek geçirdi ve yüksek teknolojili Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) aracılığıyla derin uzayda çektiği ilginç ve gizemli görüntüleri dünyaya geri gönderdi.

Ayrıca kara deliklerin keşfi alanında da bilim insanlarının 'imkansız olduğunu düşündüğü' ilerlemelerin kaydedilmesine de yardımcı oldu.

Öyle ki, Webb teleskobunun keşifleri, Dünya'dan yaklaşık 12 milyon ışık yılı uzaklıkta bir 'puro galaksisi'nden, Dünya benzeri bir gezegende ışık bulmaya kadar uzanıyor.

Şimdiyse Webb teleskopu, göklerdeki soru işaretine ışık tutuyor. Zira gerçek anlamda, soru işaretine benzeyen bir gök cismi, Webb’in merceğine takıldı.

İKİZ YILDIZLARA BAKARKEN...

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan görüntünün, Dünya'dan yaklaşık bin 470 ışık yılı uzaklıkta oluşmakta olan, Herbig-Haro 46/47 yıldız çiftinin gözlemlenmesi sırasında tesadüfen yakalandığını duyurdu.

Bilim insanları, "uzaydaki soru işareti" hakkında henüz net bir bilgiye sahip değil. Ancak, bir çok uzman gök bilimci, keşifle ilgili teorilerini paylaşmayı ihmal etmedi.

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?

Webb'in bilimsel faaliyetlerini yürüten, Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI) temsilcileri, Space.com'a demeçlerinde: "Muhtemelen uzak bir galaksi ya da potansiyel olarak etkileşen galaksilerin formları, soru işareti şeklinin ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir. Bu eşsiz nesneyi ilk kez görüyor olabiliriz" dedi.

Bilim insanları, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne olduğunu kesin olarak anlamak için daha fazla araştırma gerekmekte. Webb, bize birçok yeni ve uzak galaksi gösteriyor, yani yapılacak çok fazla yeni keşif var..."

ESA iletişim programı sorumlusu Kai Noeske ise NPR yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, soru işaretinin “iki ya da üç galaksiden oluşan bir grup ya da şans eseri bir hizalanma gibi göründüğünü” belirtti.

Noeske ayrıca, "Soru işaretinin üst kısmı, ikinci bir galaksiyle birleşen çarpık bir spiral galaksiye benziyor" diyerek soru işaretinin şeklini yorumladı.

Soru işaretinin ayrıca, Webb teleskobunun özel açısından dolayı oluşan iki boyutlu görüntü nedeniyle böyle görünüyor olabileceği belirtildi.