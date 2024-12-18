Uzmanlar bir sonraki pandeminin olası kaynağını açıkladı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:02

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:04

H5N1 virüsünün (diğer adıyla kuş gribi), bir sonraki pandeminin en olası nedeni olduğuna inanılıyor. Uzmanlar, asemptomatik atların virüsü fark etmeden yayabileceğinden ve hatta insanlara bulaştırabileceğinden endişe duyuyor.

Glasgow Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yayımlanan bir araştırma kapsamında, Moğolistan’daki atlardan alınan kan örneklerinde kuş gribi virüsü antikorlarına rastlandığı belirtildi.

"ATLARDA KALICI HALE GELİRSE..."

Araştırmanın baş yazarı olan Profesör Pablo Murcia, Sky News’e yaptığı açıklamada bunun insanlar için ne anlama gelebileceğini şöyle ifade etti:

“Artık bu tür enfeksiyonların, doğada meydana gelebileceğini bildiğimize göre, onları çok hızlı bir şekilde tespit edebilmek için izlememiz son derece önemli. Atlar, diğer birçok evcil hayvan gibi insanlara yakın bir ortamda yaşıyor ve bu virüs atlarda kalıcı hale gelirse, insanlara bulaşma olasılığı artar.”

"VİRÜS EVRİM GEÇİREBİLİR"

Ayrıca, Glasgow Üniversitesi Tıbbi Araştırma Konseyi-Virüs Araştırmaları Merkezi’ndeki ekip, atların virüslerin yeni türlerinin de oluşabileceği bir "karışım alanı" haline gelebileceğinden de endişe ediyor.

Örneğin, bir at hem at gribi (H3N8 virüsü) hem de kuş gribi (H5N1 virüsü) ile aynı anda enfekte olursa, virüsler genetik bilgi paylaşarak evrim geçirebilir.

700'DEN FAZLA HAYVAN SÜRÜSÜNE BULAŞTI

H5N1 virüsü onlarca yıldır biliniyor ve genelde kümes hayvanlarını enfekte ediyordu. Ancak son yıllarda, göçmen kuşlar ve hatta memelileri de enfekte eden yeni bir varyant ortaya çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre bu varyant, ABD’deki 15 eyalette 700’den fazla büyükbaş hayvan sürüsüne bulaştı.

Ayrıca 60 çiftlik çalışanı da enfekte oldu, ancak hepsi sadece hafif semptomlar yaşadı.

Bununla birlikte, Covid pandemisini izleyen uzmanlar gelecekteki mutasyonlar konusunda endişeli.

OMICRON'U TESPİT EDEN UZMAN KONUŞTU

Covid pandemisinde, Omicron varyantını ilk tespit eden ve Güney Afrika’daki Salgın Yanıtı ve İnovasyon Merkezi'nin direktörü Dr. Tulio de Oliveira, şunları söyledi:

“Şu anda ABD'nin en son ihtiyaç duyacağı şey, başka bir patojenin evrim geçirip mutasyona uğramasıdır. H5N1’in uzun bir süre boyunca farklı hayvanlar ve insanlar arasında dolaşmasına izin verirseniz, bunun gerçekleşmesi için bir fırsat yaratmış olursunuz. Kimse bir başka potansiyel pandemi istemez...”