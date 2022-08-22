Uzmanlar, Mars’ta yetiştirilmesi gereken ilk bitkiyi belirledi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:21

Çok uzak olduğu için Mars'ta insanları beslemek çok büyük bir zorluk teşkil ediyor. Gezegenin toprağı da ve suyu da ekinler için uygun değil. İlim insanları bu yüzden uzun zamandır Mars'ta mahsul yetiştirmenin uygun yollarını arıyor.

Iowa State Üniverwsiesi'nde mikrobiyoloji okuyan Pooja Kasiviswanathan'ın yönettiği bir araştırma ekibiyse yoncanın Mars koşullarına uygun olduğunu belirledi.

Mars toprağına mümkün olan en benzer örneği hazırlayan ekip, yoncanın bu besin açısından fakir gezegende iyi yetişeceğini belirledi.

Ayrıca yoncadan gübre olarak yararlanılınca az bakım gerektiren, hızlı büyüyen ve fazla suya ihtiyaç duymayan şalgam, turp ve marul hazırlanan Mars toprağında başarılı bir şekilde yetiştirildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırma ekibi, tatlı su ihtiyacının Mars'taki tuzlu suyun Synechococcus sp. PCC 7002 adlı deniz bakterisiyle arıtılarak karşılanabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Kızıl Gezegen'deki toprak, araştırmacıların hazırladığı örnekten farklı olabilir. Yine uzmanlar, çalışmanın bilim insanlarına ve astronotlara umut verici seçenekler sunduğunu belirtti.

Araştırma ekibinde yer alan biyojeokimyager Elizabeth Swanner, "Hazırladığımız Mars toprağında hiçbir besin maddesi değişikliği yapmadan yonca yetiştirebilmemize çok şaşırdım" dedi.

Mikrobiyoloji öğrencisi Kasiviswanathan ise "Bulgularımızın, ileride NASA'nın Mars misyonuna yönelik araştırmalarını desteklemesini umuyorum" diye konuştu.