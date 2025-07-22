Uzun süre şarjı dayanacak akıllı telefonlar yolda

Akıllı telefon tarafında inovasyon yapan şirketlerin sayısı günden güne azalırken, 2026 yılında Çin merkezli şirketlerin akıllı telefonlara 10.000 mAh batarya ekleyeceği söylenmeye başlandı. Bunların başında da Realme karşımıza çıkabilir.
DAHA UZUN SÜRE ŞARJI DAYANACAK TELEFONLAR YAKINDA GELEBİLİR
Android cihazları daha kullanılabilir hale getirmek isteyen şirketler 10.000 mAh bataryaya ulaşan cihazlar geliştiriyor. Telefonu kalınlaştırmadan batarya kapasitesini artıracağı söylenen şirketler, yüksek silikon karbon batarya kullanacak.