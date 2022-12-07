Valorant yakında yeni bir oyun modu sunacak
Kısa sürede popüler hale gelen Valorant için kullanıcıların eleştirdiği 'oyun süreleri' yeni oyun moduyla değişebilir.
Riot Games Valorant için yeni oyun modu olan Swiftplay üzerinde çalışıyor. Oyunun eleştirilen yanları olsa da genel anlamda seviliyor. Valorant'ın sürekli güncellenmesi ve oyun modlarının getirilmesi talebi artırıyor.
VALORANT İÇİN YENİ DAHA KISA MAÇ SÜRESİ MODU GELİYOR
Öte yandan oyun bir süredir uzun oyun süreleri konusunda eleştiriliyordu. Bu şikayete kulak asan şirket, daha kısa süren maçları sunmayı hedefliyor. Bu tarz bir oyun modu sayesinde oyunseverler Valorant'ı daha kısa maçlarla oynamak isterlerse bunu gerçekleştirme imkanı sunacak. Yeni oyun modunun açık beta testleri de başladı.
Valorant'ta normal ve ranked modlardaki maçlar yaklaşık 30-50 dakika arasında sürebiliyor. Her turun iki dakika kadar sürdüğü oyunda ise bir takımın 13 tur kazanıp galip gelmesi zaman alabiliyor. Rekabetçi maçların süresi skor 12-12’ye ulaştığı takdirde daha da uzamasıyla kendini gösterebiliyor. Bir diğer yandan takımların oynamaya devam etmek için oy kullanmaları halinde uzatmalarda en az iki raunt kazanması gerekiyor.
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