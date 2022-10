Riot Games, resmen satın aldığını duyurdu: 30 oyunun sahibi oldu!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 23:33

Dünyanın en büyük yapımcılarından birisi olan Riot Games, çatı şirketi Tencent sayesinde oyunlarına sürekli olarak yatırımlar yaparak hiçbir masraftan kaçınmıyor. Şirket bugüne kadar oyuncularına sunduğu LoL ve Valorant gibi oyunların hem PC hem de mobil sürümleri için işinde uzman kişileri işe almış ve hem reklam hem de yerelleştirme konusunda alanındaki en iyi kişilerle çalışmıştı.

Sürekli olarak kendini geliştirmek isteyen şirket, Valorant’ın menüsünü tamamen yenilediğini duyurmuş ve hem Valorant hem LoL için yeni karakterlerini tanıtmıştı. Bugün ise şirketin dünya devi bir oyun şirketini bünyesine kattığını açıkladı.

WORLD OF TANKS’IN YENİ SAHİBİ RIOT OLDU

Webtekno'nun TheGamer'dan aktardığı habere göre Riot Games, Belarus merkezli oyun firması Wargaming’i resmen satın aldı. Uzun süredir konuşulan satın alma bugün tamamlandı ve Wargaming’in adı resmi olarak Riot Sydney olarak değiştirildi. Bir süredir Kıbrıs’ta yer alan Wargaming’in merkez binası da bu satın alımın ardından tekrardan Sidney’e taşınacak.



Tüm bunlara ek olarak Riot Games ve dolasıyla Tencent Games, Wargaming’in dünyaca ünlü oyunları World of Tanks, World of Warships ve World of Warplanes’in geliştiricisi olan stüdyonun sahibi olmuş oldu.

Şirketin oyunları tek bir çatı altında birleştireceği dedikodusu şimdiden konuşulmaya başlasa da Riot Games yetkilileri sadece Wargaming Sidney ofisinin alındığını belirtti. Ancak anlaşma hakkında ortaya çıkan bilgilere göre Wargaming’in tüm oyunlarındaki hesaplar, yakın bir gelecekte Riot Games’in altyapısı kullanılacak.

Pek çok uzman, şirketin yakın dönemde bu yeni çalışanlarının da yer alacağı yeni bir oyun projesi duyuracağını iddia etti.