26.02.2026 18:15:00
AA
Veri analizi ve yazılım şirketi Palantir, tartışmaların odağında

Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir, son dönemde İsviçre'de önemli hukuk ve güvenlik tartışmalarının odağında yer alıyor, devlet kurumlarının "veri güvenliği" nedeniyle bu şirketle çalışmayı kabul etmemesi ve bazı medya kuruluşlarıyla yaşanan hukuki sorunlar, bu tartışmaların dozunu artırdı.

PayPal'ın kurucu ortağı Peter Thiel tarafından 2003'te kurulan Palantir, ABD'de istihbarat ve güvenlik alanında geliştirdiği yazılımlarla tanınıyor. Şirket, birçok uluslararası ve İsviçreli özel kurumla çalışmasına rağmen İsviçre federal makamları ve ordusuyla kapsamlı sözleşme imzalama çabalarına şu ana kadar yanıt alamadı.

İsviçre kurumlarının, veri güvenliği ve ABD istihbarat teşkilatlarıyla (CIA/NSA) olası bilgi paylaşımı endişeleri nedeniyle Palantir yazılımlarını kullanmayı reddettiği belirtiliyor.

Ordunun, 2024'e kadar Palantir yazılımıyla ilgilendiği ancak veri sızıntısı riski sebebiyle buna mesafeli kalmaya devam ettiği biliniyor.

İsviçre'deki bu tutum, Avrupa genelinde yabancı yapay zeka ve veri platformlarına karşı artan dijital bağımsızlık arayışının parçası olarak yorumlanıyor.

Swissinfo'nun yayınladığı haberde İsviçre Dışişleri Bakanlığının Gazze bağlantılı endişeler nedeniyle Palantir'i mercek altına aldığı belirtildi.

