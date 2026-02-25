Cumhuriyet Gazetesi Logo
Discord, yaş doğrulama işlemini yılın diğer yarısına ertelediğini duyurdu

25.02.2026 19:46:00
Haber Merkezi
Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu.

Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaşın altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. 

DISCORD YAŞ DOĞRULAMASI SİSTEMİNE YENİ ALTERNATİF ÖNERİYOR

Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştiriler ardından yapacağı düzenlemeyi, 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.

Discord yaş doğrulama sistemini küresel olarak hayata geçirmek istiyor.

Özellikle 18 yaşın altındaki kullanıcılara yönelik ülkelerin düzenlemelerini de dikkate alarak bir yaş doğrulaması sistemi sunmak istiyor. Discord'un alternatif yöntemleri arasında kredi kartı ile doğrulama da olacak. Bu sayede yaşa bağlı bir içeriğe ulaşmak isteyen kullanıcı kimlik belgesi ya da yüz taraması yapmak yerine kredi kartını girebilecek.

Platform tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yaş doğrulama gerektiren kullanıcıların sayısı tüm kullanıcıların yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor. Burada da kullanıcılar zorlanmayacak yalnızca yaş bilgisini teyit etmesi gerekecek. 

Bunların yanı sıra şirket daha şeffaf bir politika izleyeceğini belirtti. Yüz tarama teknolojilerindeki testlerin ise cihaz üzerinde gerçekleştirileceğini, verilerin harici sunuculara aktarılmayacağı vurgulandı. 

