Yeni sunulan yapay zeka aracı sizin yerinize ödevlerinizi dahi yapabilir

25.02.2026 19:24:00
Haber Merkezi
Farklı isteklere ve ihtiyaçlara göre sunulan yapay zeka araçlarına bir yenisi daha eklendi. Companion adlı girişimin yeni Einstein isimli yapay zeka aracı yardımcı görevinden direkt görevi üstleniyor olmasıyla öne çıkıyor. Sonun başlangıcı mı?

Yapay zeka kullanımı arttıkça farklı alanlarda kullanılacak versiyonlar da geliştiriliyor. Bu bağlamda Companion adlı bir girişim, kullanıcılara yardımcı olmanın ötesinde direkt işlerini yapacak bir yapay zeka aracı sunuyor. Einstein adı verilen yapay zeka aracı, öğrencilere yalnızca cevap vermiyor aksine öğrencinin tüm ders yükünü alıyor, bu ise yapay zekanın geldiği son noktayı gösteriyor. 

Yapay zeka aracı Einstein, öğrencinin okul hesabına giriş yapabiliyor ve tüm dersleri onun yerine giriyor, yayınlanan videoları izliyor ve kompozisyon dahi yazıyor. Bu sistem kulağa çok iyi gibi gelse de öğrencilerin öğrenme, keşfetme ve araştırma gibi becerilerini geliştirmelerini engelleyebilir. Öğrencilere verilen ödevler, öğretilen derslerin pekiştirilmesi için yapılıyor ancak bu tarz yapay zeka araçları öğrencilerin yeni öğrendikleri bir matematik teoremini pekiştirmesinin önüne geçiyor. Bu sistem eğitimde otomasyonun sınırlarını zorluyor.

Image

Einstein, kendi sanal bilgisayarı aracılığıyla çalışıyor ve tarayıcıyı açabiliyor, ders sayfalarında videolarda ya da PDF gibi dosyalar arasında gezinebiliyor. Ödevleri yapmanın ötesinde sınavlara dahi girebiliyor. Bunun için kullanıcıların komut vermesi yeterli. Sistem bir nevi dijital vekil gibi çalışıyor.

Yapay zeka aracı kompozisyon yazmakla kalmıyor öğrencilerin testlerini çözebiliyor, tartışma panoları olan sistemlerde diğer öğrencilerle etkileşime de girebiliyor. Companion CEO'su Advait Paliwal öğrencilerin yapay zekayı aktif bir şekilde kullandıklarını bildiklerini Eienstein'ın da bu bağlamda işleri daha gelişmiş ve planlı hale getirmek için sunduklarını söylüyor.

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM TEKRAR TARTIŞMAYA AÇILIYOR

Bu sistem özelinden eğitim sistemi ve müfredat gibi konular da tartışmaya tekrar açıldı. 

Günümüzdeki eğitim müfredatlarının eskide kaldığı ve güncellenmesi gerektiği söyleniyor. Eğitimin, yapay zeka gibi araçların ötesinde öğrenciyle daha fazla etkileşim kurma üzerine odaklanması gerektiği savunuluyor.

Image

Cnet'in aktardığı gibi Chicago Üniversitesinde doktora öğrencisi olan ve tüketici davranışı dersleri veren Nicholas DiMaggio, üniversitelerde ve liselerde yaygın olarak kullanılan bir öğrenme yönetimi sistemi olan Canvas'ı odağına alarak; ''Canvas yöntemiyle yapılan öğretim zaten kopya çekmeye yatkınlık oluşturuyor. Bu değişiklik, bana kalırsa iyi olacak çünkü eğitimcileri sanal ödevlere güvenmemeye ve bunun için dersleri yeniden tasarlamaya zorlayacak'' diyor. 

Hatta bu tarz adımların kurumları yüz yüze sözlü sınavlara ve proje tabanlı öğrenmeye daha fazla ağırlık vermeye yönlendirebileceği için geliştirici olabileceğini söylüyor.

