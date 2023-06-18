Vision Pro, ameliyatlarda ciddi bir işe yarayabilir

Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:08

Bir cerrah, Vision Pro'nun tıp alanında faydalı olabileceğini, karma gerçeklik başlığının ameliyat sırasında hayati veriler sağlayarak potansiyel olarak yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Apple'ın Vision Pro'yu tanıtması işyerinde üretkenlik için bir nimet olabilir ve hayat kurtarıcı olabilir. Zira bir cerraha göre, doktorlara "süper güçler" verebilir.

BİLGİLER AMELİYAT İÇİN KİLİT NOKTA

Donanımhaber'de yer alan haberde robotik cerrahi geçmişi olan ve Google Glass kullanarak bir ameliyatı canlı yayınlayan ilk kişi olan genel cerrah Dr. Rafael Grossmann Vision Pro'nun, bilginin hastanın hayatta kalması için kilit önem taşıdığı bir ameliyatın ortasında çok yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Bu teknoloji "bilgisayara bakmak için başınızı çevirmek zorunda kalmamanızı sağlıyor" diye belirtti. Uzamsal bir cihaz kullanılarak, ekranlar odanın herhangi bir yerinde ve ameliyat durumunda potansiyel olarak kullanıcının göz hizasında olabilir.