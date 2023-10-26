Vision Pro, psikolojik rahatsızlıkları tespit etmede kullanılacak

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:58

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:58

Apple, geçtiğimiz haziran ayında Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğünü tanıtmış ve yepyeni bir ürün kategorisine giriş yapmıştı. Geleceğimizi şekillendirme potansiyeline sahip 3500 dolarlık cihaz, 2024 başında ABD’de satışa çıkacak.

YENİ RAPOR APPLE'IN YENİ SAĞLIK ÖZELLİĞİNİ EKLEMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Vision Pro için bekleyiş sürerken cihaz hakkında sürekli yeni bilgiler de geliyor. The Information tarafından paylaşılan bir rapor da Apple’ın gözlüğe çok yararlı olabilecek sağlık özellikleri eklemeyi düşündüğünü ortaya koyuyor.

Webtekno'nun aktardığı haberde konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Apple, Vision Pro’nun kameralarını ve sensörlerini psikolojik rahatsızlıkları tespit etmek için kullanmak istiyor. Gözlükle; depresyon, anksiyete, stres ve travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Kaynaklar, teknoloji devinin Vision Pro’nun göz takip ve kamera sistemlerini kullanıcının duygularını ve hislerini nasıl ifade ettiğini görmek için kullanabileceğini ifade ediyor. Göz takip sisteminin göz bebeği büyümesini takip edebileceğini, bunun da kişinin ruh hâli hakkında ipucu verebileceğini de ekliyor. Hatta iihazın kızılötesi kameralarının kalp yetmezliğinin olası bir erken belirtisi olan göz damarlarındaki şişliği tespit edebildiği bile gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Apple’ın tek istediği şey mental sağlık problemlerini tespit etmek değil. Şirket, ayrıca gözlüğün kullanıcıya yardım etmesini de sağlamayı planlıyor. Bunun da kullanıcının duygularını iyileştirebilecek görüntü ve sesler gösterilmesiyle yapılabileceği belirtiliyor.

Öte yandan özelliklerin hiçbir zaman gün yüzü görmeme ihtimali var. The Information’ın raporu da bunun altını çiziyor. Bu tarz özelliklerin beraberinde getirebileceği sorunlar ve olası yasal engeller de gerçekten gelme olasılığını düşürüyor. Yine de Apple’ın kapsamlı bir şekilde bu konuları tartıştığını belirtmek gerek. Kim bilir, cihaz belki de ileride böyle işlevler kazanabilir.