Apple'ın Vision Pro'sunu kullananlar rahat olmadığını söylüyor

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:08

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:08

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro bir süre önce tanıtıldı. Başlıkla yapılabilecekler Apple'a göre sınırsızken, cihazı ilk deneyenlerin yorumları gelmeye başladı. Cihaz bazı kullanıcılar tarafından teste alınmıştı. Ancak ilk deneyimler pek de olumlu değil. Cihazı test eden bazı kullanıcılar boyun tutulması yaşatacak kadar ağır olduğunu söylüyor.

APPLE VISION PRO DAHA HAFİF OLMALIYDI

Tasarımı sebebiyle kablosuz kullanılmayan Apple Vision Pro, görüntülü görüşmelerin yanında, çekilen videoların ya da filmlerin izlenmesi gibi pek çok alanda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Oyun da oynanabilecek cihazla ilgili ilk yorumlara göre boyutu ve ağırlığı kullanıcıları olumsuz etkiledi.

Sızıntılarıyla tanınan Bloomberg'ten gazeteci Mark Gurman'a göre isimsiz bazı test kullanıcıları, 450 gram ağırlığa sahip bu cihazı kullandıktan sonra bazı boyun tutulmaları ve baş ağırısı şikayetlerine sahip olmuş.

Donanımın daha hafif hale getirilmesi gerektiğini savunan Gurman, 2024 yılının başlarında satışa çıkması planlanan 3 bin 499 dolarlık, Türkiye'de ise yaklaşık vergiler dahil 143 bin TL'lik bu cihazın mevcutta söylenen sorunla gündeme gelmemesi gerektiğine inanıyor.