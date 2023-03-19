Vivo X Flip'in özellikleri sızdırıldı
Çinli şirket Vivo’nun yeni dikey katlanabilir telefonu, performans testi uygulaması olan Geekbench’te görüldü. Telefon Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak.
Son zamanlarda birçok şirket katlanabilir telefon çıkartıyor. Katlanabilir telefonlar genel olarak yatay şekilde katlanıyor. Ancak Çinli teknoloji devi Vivo diğerlerinden farklı bir özellik kullandı.
Firma dikey olarak katlanabilen telefon modelini yakın zamanda tanıtacak. Vivo X Flip isimli model popüler performans testi uygulaması Geekbench’te ortaya çıktı.
Ortaya çıkan bilgilere göre Vivo X Flip tekli çekirdek testinde 1695 çoklu çekirdek testinde ise 4338 skor elde etti. Bu skorlara bakıldığında cihaz büyük ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak.
VIVO X FLIP’İN ORTAYA ÇIKAN DİĞER ÖZELLİKLERİ
Sızdırılan bilgilere göre Vivo’nun yeni dikey katlanabilir telefonunda 12 GB RAM seçeneği bulunacak. Telefon 6.8 inç FullHD+, 120 Hz yenileme hızında bir ekrana sahip. Batarya tarafında ise 4.400 mAh kapasiteli 44W hızlı şarj destekli bir pil bulunuyor.
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