Vivo X Flip'in özellikleri sızdırıldı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:05

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 10:05

Son zamanlarda birçok şirket katlanabilir telefon çıkartıyor. Katlanabilir telefonlar genel olarak yatay şekilde katlanıyor. Ancak Çinli teknoloji devi Vivo diğerlerinden farklı bir özellik kullandı. Firma dikey olarak katlanabilen telefon modelini yakın zamanda tanıtacak. Vivo X Flip isimli model popüler performans testi uygulaması Geekbench’te ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Vivo X Flip tekli çekirdek testinde 1695 çoklu çekirdek testinde ise 4338 skor elde etti. Bu skorlara bakıldığında cihaz büyük ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak.

VIVO X FLIP’İN ORTAYA ÇIKAN DİĞER ÖZELLİKLERİ