Vivo’nun yeni en güçlü tableti ortaya çıktı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:15

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:15

Çinli şirket Vivo çıkardığı fiyat performans telefonları ile ön plana çıkıyor. Geçen sene şirket yeni bir atılım gerçekleştirerek tablet pazarına dahil oldu. Tablet pazarındaki kararlılığını devam ettiren firma şimdi ise ikinci tabletini çıkartıyor.

VIVO PAD 2’NİN ÖZELLİKLERİ

Digital Chat Station’un sızdırdığı bilgilere göre Vivo Pad 2 isimli tablet MediaTek’in Dimensity 9000 yonga setini kullanacak. Tabletin 2560x1600 çözünürlüğünde, 144 Hz yenileme hızına sahip 12 inç LCD ekranı bulunacak. Bir önceki versiyonda ise 11 inç LCD bir panel tercih edilmişti.