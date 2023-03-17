Vivo’nun yeni en güçlü tableti ortaya çıktı
Teknoloji devi Vivo geçen yıl ilk tabletini tanıtmıştı. Vivo Pad isimli tabletin şimdi ise ikinci versiyonu ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Vivo’nun yeni tableti MediaTek Dimensity 9000 bulunacak.
Çinli şirket Vivo çıkardığı fiyat performans telefonları ile ön plana çıkıyor. Geçen sene şirket yeni bir atılım gerçekleştirerek tablet pazarına dahil oldu. Tablet pazarındaki kararlılığını devam ettiren firma şimdi ise ikinci tabletini çıkartıyor.
VIVO PAD 2’NİN ÖZELLİKLERİ
Digital Chat Station’un sızdırdığı bilgilere göre Vivo Pad 2 isimli tablet MediaTek’in Dimensity 9000 yonga setini kullanacak. Tabletin 2560x1600 çözünürlüğünde, 144 Hz yenileme hızına sahip 12 inç LCD ekranı bulunacak. Bir önceki versiyonda ise 11 inç LCD bir panel tercih edilmişti.
İlk tablette 8.040 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmişti. Yeni versiyonda da bu batarya kapasitesinin daha da artacağı iddia edildi. Ayrıca Vivo’nun yeni tabletinde dörtlü hoparlör sisteminin de yer alabileceği belirtildi.
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