Vivo’nun Türkiye’ye gelebilecek olan uygun fiyatlı telefonu sızdırıldı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:04

Güncelleme: 20.05.2023 - 13:04

Çinli akıllı telefon şirketi Vivo geçen günlerde yeni telefon serisi olan Vivo V29’u Hindistan’da tanıtmıştı. Şimdi ise firma Vivo V29 Lite 5G adlı modelini tanıtacak. Ancak Vivo’nun tanıtım etkinliğinden önce telefonun özellikleri sızdırıldı.

VİVO V29 5G LITE’IN ÖZELLİKLERİ

VİVO V29 5G Lite’ın sızdırılan bilgilere göre 6.78 inç büyüklüğünde, 1080x2400 çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızı bulunan AMOLED bir ekranı bulunuyor. Akıllı telefon gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden alıyor.

Cihaz Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefonun batarya tarafında ise 5000 mAh kapasiteli 44W hızlı şarj özelliği bulunan bir pil bulunuyor. VİVO V29 5G Lite’da 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun ön tarafında 16 Megapiksel, arka tarafında ise 64 Megapiksel, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü gören kamera bulunuyor.

Telefonun fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Vivo’nun Türkiye’de telefonu çıkartacağı düşünülüyor.