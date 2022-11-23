Vivo'nun X90 serisi tanıtıldı! İşte telefon serisinin özellikleri
Vivo, yeni akıllı telefon serisini tanıttı. X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus modellerinden oluşan serideki telefonların özellikleri ve fiyatı da belli oldu.
Yeni akıllı telefon serisini tanıtan Vivo, amiral gemisi özellikleri barındıran üç üyeyi akıllı telefon listesine ekledi. Cihazların kamera tarafında oldukça iddialı olduğu aktarılıyor bunun nedeni ise 'Zeiss' ile Vivo'nun kurmuş olduğu ortaklık olarak gösteriliyor. Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus modellerinin özellikleri ve fiyatı da şu şekilde:
Vivo X90 serisi üç modelden oluşuyor ve MediaTek Dimensity 9200 işlemcisine sahipler. Aynı zamanda çifrt soğutma sisteminin kullanıldığı akıllı telefon serisinde oyun oynama performansı da artıyor.
Vivo X90 özellikleri
Ekran: 6.78 inç AMOLED
Ekran yenilenme hızı: 120Hz
Ekran çözünürlüğü: 2800x1260 piksel
İşlemci: Dimensity 9200
LPDDR5 RAM
UFS 4.0 depolama
İşletim sistemi: OriginOS 3 (Android 13 tabanlı)
Arka kamera: 50 MP ana sensör, 12 MP portre kamerası, 12 MP ultra geniş açı kamerası
Ön kamera: 32 MP
Batarya: 4819 mAh, 120W hızlı şarj
Renk: Siyah ve Mavi
Fiyat: 518 dolar
Vivo X90 Pro Özellikleri
Ekran: 6.78 inç AMOLED
Ekran yenilenme hızı: 120Hz
Ekran çözünürlüğü: 2800x1260 piksel
İşlemci: Dimensity 9200
LPDDR5 RAM
UFS4.0 depolama
İşletim sistemi: OriginOS 3 (Android 13 tabanlı)
Arka kamera: 50 MP ana sensör, 50 MP portre kamerası, 12 MP ultra geniş açı kamerası
Ön kamera: 32 MP
Batarya: 4870 mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
Renk: Siyah ve Kırmızı
Fiyat: 700 dolar
VIVO X90 Pro Plus özellikleri:
Ekran: 6.78 inç AMOLED
Ekran yenilenme hızı: 120 Hz
Ekran çözünürlüğü: 2800x1260 piksel
İşlemci: Dimensity 9200
LPDDR5 RAM
UFS4.0 depolama
İşletim sistemi: OriginOS 3 (Android 13 tabanlı)
Arka kamera: 50 MP ana sensör, 50 MP portre kamerası, 48 MP ultra geniş açı kamerası, 64 MP telefoto sensörü
Ön kamera: 32 MP
Batarya: 4700 mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
Renk: Siyah ve Kırmızı
Fiyat: 910 dolar
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- 'Asla unutmayın'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- İşte İstiklal bombacısının tam ifadesi!
- 'Belli bakanlıklar verilebilir'
- Defne Joy Foster'ın annesinden 'Hıncal Uluç' açıklaması