Vivo'nun X90 serisi tanıtıldı! İşte telefon serisinin özellikleri

23 Kasım 2022 Çarşamba, 07:30

Yeni akıllı telefon serisini tanıtan Vivo, amiral gemisi özellikleri barındıran üç üyeyi akıllı telefon listesine ekledi. Cihazların kamera tarafında oldukça iddialı olduğu aktarılıyor bunun nedeni ise 'Zeiss' ile Vivo'nun kurmuş olduğu ortaklık olarak gösteriliyor. Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus modellerinin özellikleri ve fiyatı da şu şekilde:

Vivo X90 serisi üç modelden oluşuyor ve MediaTek Dimensity 9200 işlemcisine sahipler. Aynı zamanda çifrt soğutma sisteminin kullanıldığı akıllı telefon serisinde oyun oynama performansı da artıyor.

Vivo X90 özellikleri

Ekran: 6.78 inç AMOLED

Ekran yenilenme hızı: 120Hz

Ekran çözünürlüğü: 2800x1260 piksel

İşlemci: Dimensity 9200

LPDDR5 RAM

UFS 4.0 depolama

İşletim sistemi: OriginOS 3 (Android 13 tabanlı)

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 12 MP portre kamerası, 12 MP ultra geniş açı kamerası

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 4819 mAh, 120W hızlı şarj

Renk: Siyah ve Mavi

Fiyat: 518 dolar

Vivo X90 Pro Özellikleri

Ekran: 6.78 inç AMOLED

Ekran yenilenme hızı: 120Hz

Ekran çözünürlüğü: 2800x1260 piksel

İşlemci: Dimensity 9200

LPDDR5 RAM

UFS4.0 depolama

İşletim sistemi: OriginOS 3 (Android 13 tabanlı)

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 50 MP portre kamerası, 12 MP ultra geniş açı kamerası

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 4870 mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Renk: Siyah ve Kırmızı

Fiyat: 700 dolar

VIVO X90 Pro Plus özellikleri:

Ekran: 6.78 inç AMOLED

Ekran yenilenme hızı: 120 Hz

Ekran çözünürlüğü: 2800x1260 piksel

İşlemci: Dimensity 9200

LPDDR5 RAM

UFS4.0 depolama

İşletim sistemi: OriginOS 3 (Android 13 tabanlı)

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 50 MP portre kamerası, 48 MP ultra geniş açı kamerası, 64 MP telefoto sensörü

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 4700 mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Renk: Siyah ve Kırmızı

Fiyat: 910 dolar