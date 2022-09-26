Vodafone'dan 5G uyarısı: 'Bir saniye bile gecikmeyelim'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 5G konusunda ihale takviminin bir an evvel açıklanması gerektiğini belirterek, “Operatörlerin hızlı ve nefes alacağı ihale şartları olmalı. Teknolojinin üst ligi olan 5G’de yer almak için bekleyecek sebep olmadığını düşünüyoruz. 5G için bir saniye bile gecikmemek gerekiyor. Geleceğe yönelik kapasite artışı talebini 4.5G ile karşılamakta ısrarcı olmak, bugün elektrikli otomobil fabrikası kurmak varken dizel otomobilde inat etmeye benziyor” dedi.

Vodafone’un 5G’ye yönelik çalışmaları ile Vodafone Türkiye’nin 5G’ye hazırlık süreci, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Süel şunları söyledi:

- Ulaştırma ve Altyapı bakanımız 5G ihalesinin 2023 yılında gerçekleştirileceğini kamuoyu ile paylaştı. Net tarihi heyecanla bekliyoruz.

- İhale şartları belirlenmeli. Yatırım dostu bir ihale olmalı. Çok yüksek lisans bedelleri sürdürülebilir olmaz.

- Teknolojiyi geciktirmemek lazım. Başka takvime (2023’teki seçim) göre ayarlamamak etkilenmemek gerekiyor.

120 MİLYAR TL’LİK KAYIP

- Araştırmamıza göre operatörlerin 5G ihalesinin ardından beş yıllık süreçte yapacağı yatırım ve hizmet harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak ve 25 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı oluşacağı tahmin ediliyor. Çeşitli sektörlerde yaşanacak bu gelir artışı ile ülkemiz GSYİH’sinde 479 milyar TL’lik artış gerçekleşmesi bekleniyor.

- 5G’nin bir yıl gecikmesi 120 milyar TL’lik ekonomik faydadan mahrum kalmak demek.

- Bugün 83 ülkede 210 operatör 5G hizmetlerini başlattı. Türkiye’nin de en kısa sürede 5G’ye geçmesi gerekiyor. Etiyopya ve Tanzanya ise 5G’ye geçti.