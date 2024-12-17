Volkswagen krizi sürüyor: Yılın son görüşmeleri sürüyor!

Volkswagen ve sendikalar Almanya'daki maliyet kesintileri için son görüşmeleri yapıyor. Volkswagen için grev olasılığı gündemde.

Volkswagen krizi sürüyor: Yılın son görüşmeleri sürüyor!
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Reuters
Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:05

Volkswagen yönetimi ile işçi sendikaları, Almanya'daki tesislerde planlanan maliyet kesintileri konusunda anlaşmaya varmak amacıyla görüşmelerini sürdürüyor. Pazartesi günü 13 saat süren müzakerelerden sonuç çıkmaması üzerine taraflar salı sabahı tekrar bir araya geldi.

Sendikalardan yapılan açıklamada salı günkü görüşmelerin anlaşmayı sağlayıp sağlamayacağı veya taraflar arasında bir çıkmaza neden olup olmayacağının henüz net olmadığı belirtildi. Sendikalar maliyet kesintilerinin fabrika kapatmalarını içermemesi gerektiği konusunda ısrarcı olurken Volkswagen yönetimi bu seçeneğin göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ile Volkswagen CEO'su Oliver Blume arasında daha önce uyumlu olduğu belirtilen ilişkilerin bu görüşmelerle gerildiği ifade ediliyor. Her iki taraf da Noel öncesinde bir anlaşmaya varmayı hedeflerken, görüşmelerin birkaç gün daha sürebileceği kaydedildi.

Sendikalar, bu hafta anlaşma sağlanamaması durumunda yeni yılda grev eylemi başlatma tehdidinde bulundu. Eylül ayından bu yana beşinci kez bir araya gelen taraflar arasındaki pazarlık, işçilerin talepleri ile yönetimin maliyet düşürme planları arasındaki gerilimle sürüyor. Pazartesi günü erken saatlerde iş konseyi başkanı Daniela Cavallo, otel önünde toplanan sendika üyelerine "İşçiler Noel'e korku içinde girmek istemiyor" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Volkswagen #sendika #grev

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