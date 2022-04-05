Volkswagen’den geri adım: Şaşırtıcı Rusya kararı!
Volkswagen, Rusya krizinden çıkmanın yollarını arıyor. Yaşanan savaş ortamı, otomotiv sektörünü de derinden etkiledi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi son aylarda tüm dünyanın odak noktası oldu. Yaşanan insanlık dramının ardından birçok ülke ve büyük şirketler, Rusya ve Rus toplumuna karşı büyük bir yaptırım yoluna gitti. Bu yaptırımlara katılanlardan birisi de Volkswagen olmuştu fakat yayınlanan bir rapora göre bu karar değişebilir.
VOLKSWAGEN RUSYA FABRİKASI ÖNÜMÜZDEKİ HAZİRAN’DA ÜRETİME BAŞLIYOR
Volkswagen, tüm dünyada yürütülen ambargo rüzgarına ayak uydurarak 3 Mart’ta Rusya’daki fabrikalarında üretimi durdurma kararı almıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda da otomobil ihracatını da durduran otomotiv şirketi, görünüşe göre Rusya ile derin ticari ilişkilerine zarar gelsin istemiyor. ShiftDelete'de yer alan habere göre; yayınlanan bir rapor, Volkswagen’in kararında geri adım atmak için hazırlandığını belirtiyor.
Volkswagen Group Russia’nın Kaluga ve Nizhny Novgorod tesislerinde şirket için önemli bir üretim hattı bulunuyor. Rapora göre şirket, bu fabrikalarda üretimi durdurma kararı aldıktan sonra büyük bir tedarik zinciri tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden, önümüzdeki Haziran ya da en geç Temmuz’da Kaluga ve Nizhny Novgorod tesislerinde tekrar üretime başlamak istiyor.
Volkswagen’in üretim hattında Rusya’nın önemli bir yeri bulunuyor. Kuşkusuz savaş ortamı birçok büyük şirkette olduğu gibi otomotiv devini de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda Volkswagen, otomobil ihracatını da durdurmuştu. Ancak yaptırım adı altında değil.
Volkswagen, tedarik zinciri kıtlığı, koronavirüs engeli ve diğer bazı sorunları bahane göstererek otomobil ihracatını durdurdu. Ancak bu durum, hem Rusya kanadına hem de Volkswagen tarafına oldukça zarar veriyor. Otomotiv devi gerçekten üretime başlayıp başlamayacağı şimdiden merak konusu.
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