Voyager 1'in 20 yıldır uyuyan motorları yeniden çalıştı

NASA, güneş sistemimizin çok ötesinde yolculuğuna devam eden ünlü uzay aracı Voyager 1’i yeniden gündeme taşıyan heyecan verici bir başarıya imza attı. Voyager 1’in yıllardır çalışmadığı düşünülen itici motorları, uzun bir aradan sonra ilk kez yeniden aktif hale getirildi.

1977 yılında fırlatılan ve şu anda Dünya’dan yaklaşık 24,4 milyar kilometre (15,14 milyar mil) uzaklıkta olan Voyager 1, insan yapımı en uzak uzay aracı olarak biliniyor. Bu tarihi görev, ikizi Voyager 2 ile birlikte, güneş sisteminin sınırlarını aşan ilk insan yapımı nesneler arasında yer alıyor.

Chip'in aktardığı gibi Voyager 1’in önümüzdeki iki yıl boyunca sessizliğe bürüneceği bir dönem başlamak üzere. Bu sürecin nedeni ise, NASA’nın derin uzaydan gelen sinyalleri almak için kullandığı büyük radyo antenlerinde devam eden bakım ve yükseltme çalışmaları. İletişim kesilmeden hemen önce NASA mühendisleri, bir zamanlar arızalı olarak kayıtlara geçen birincil dönüş itici motorları tekrar çalıştırmak için önemli bir adım attı.

Bu motorlar, uzay aracının yönünü ve antenini Dünya’ya doğru ayarlamasında hayati bir rol oynuyor. Normalde, Voyager 1’in ana iticileri devre dışı kaldığında yedek motorlar devreye giriyordu. Fakat geçtiğimiz haftalarda yapılan denemede, yaklaşık 20 yıldır çalışmayan ana motorlardan biri yeniden çalıştırıldı.

20 YILLIK UYKUNUN SONU

Voyager 1’in birincil dönüş iticileri, 2004 yılında yaşanan güç kaybı nedeniyle görevden alınmıştı. O günden bu yana, uzay aracı yönlendirme işlemlerini sadece yedek iticilerle gerçekleştiriyordu. Mühendisler, yaklaşan anten bakım çalışmaları öncesinde, aracın yedek motorlarının yeterli olup olmayacağından emin olamayınca eski motorları denemeye karar verdi. Sonuç ise NASA ekibi için büyük bir sürpriz oldu: 20 yıl boyunca hiç çalışmayan itici motorlar tekrar devreye girdi.

Merak edilen soru, bu motorların önümüzdeki iki yıl boyunca Voyager 1’in rotasını koruması için yeterli olup olmayacağı. İletişim tekrar sağlandığında, bu kritik testin sonucunu öğrenmek mümkün olacak.

Voyager 1’in bu beklenmedik “uyanışı”, derin uzay görevlerinde mühendisliğin ne kadar dayanıklı ve öngörülü olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. NASA’nın yedek ve ana motorlar arasında yaptığı geçişler, uzay aracıyla iletişimin kopmaması için yıllardır sürdürülen titiz çalışmanın bir sonucu. Her bir motorun, Dünya’dan milyarlarca kilometre uzakta bile hayata döndürülebilmesi, uzay araştırmalarında insan zekasının ve kararlılığının bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki iki yıl boyunca Voyager 1 ile iletişim sınırlı olacak. Ancak bu süreç sona erdiğinde, aracın kritik sistemlerinin performansı ve yeni veriler heyecanla bekleniyor olacak.