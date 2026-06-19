watchOS 27 neden çok sayıda Apple Watch'a gelmiyor?

Apple Watch'lara geleceği duyurulan yeni watchOS 27, Series 6,7,8, SE 2 ve ilk nesil Ultra modeline gelmiyor. Bunun sebebini ise şirketin üst düzey yetkilisi cevapladı. TechRadar'a koruşan Cait Dooley, yeni yazılım sürümlerinde kullanıcılara en iyi deneyimi sunmayı amaçladıklarını bu nedenle güç ve performansa öncelik verdiklerini söyledi.

Bu bağlamda yeni Siri AI altyapısı ve yeni dokunma hareketi gibi özellikler, en iyi şekilde Watch Series 9 ve sonraki modeller, Ultra 2 ve sonraki modeller ile SE 3’te bulunan işlemciyle/işlem gücüyle çalışabiliyormuş.

Güncellenmeyen modeller ise her ne kadar watchOS 27 güncellemesini almayacak olsa da güvenlik güncellemesi almaya devam edecekler.