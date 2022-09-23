watchOS güncellemesi nihayet geldi! Sorun çözüldü

Apple'ın yeni yayımladığı iOS ve watchOS güncellemelerinde kullanıcılar bazı sorunlar yaşamıştı. iOS tarafını güncelleyen Apple, şimdi de watchOS'u yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 16:00
watchOS güncellemesi nihayet geldi! Sorun çözüldü
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Apple'ın akıllı saat tarafına sunduğu yazılım watchOS'un yeni sürümü yayımlandı. Yeni tanıtılan Apple Watch Ultra kullanıcılarının yaşadığı sorun başta olmak üzere güncellemeyi alan saatlerin sorunları büyük oranda çözülüyor.

watchOS 9.0.1 güncellemesi geldi

Watch Ultra modelini satın alan kullanıcılar ilk günden bu yana hoparlör üzerinden yaptıkları görüşmelerde sesin bozuk gittiğine dair şikayetlerini dile getiriyordu. watchOS 9.0.1 güncellemesi ses bozulması ve diğer hoparlör problemlerini çözüyor.

Güncelleme aynı zamanda küçük diğer sorunları çözüyor. 


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